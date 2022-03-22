兄涉姦15歲妹致成孕墮胎判入教導所　官斥為發洩性慾毀親妹一生

一名兄長涉姦當時只有15歲的親妹致成孕墮胎，今日在高等法院被判入教導所。(資料圖片)

一名犯案時只得16、17歲的中學男學生，涉嫌在2019年於2個月內在多度性侵胞妹，最終妹妹因姦成孕需要墮胎，現年19歲兄長早前承認一項強姦罪及兩項亂倫共3罪，案件今日在高等法院判刑。法官直斥被告為發洩性慾而摧毀親妹的一生，惟報告建議被告接受輔導，認為監禁式刑罰未必對其有幫助，決定判被告入教導所。

案情指，現年19歲的兄長被控於2019年6月某天在屯門家中強姦妹妹，並於同年7月某天，明知受害人為其胞妹而與她發生性行為，案發時妹妹只有15歲，事發後妹妹發現自己停經後求醫，才驚覺已懷孕22周，最終進行墮胎手術，化驗報告顯示兄長為胎兒的生父。

官認為 監禁對被告未必有幫助

法官判刑時指，被告作為受害人的兄長，不但無盡責保護及教導妹妹，反而利用兄長之便性侵她，更令她懷孕接受人工流產手術，身心受創，批評被告為發洩性慾而摧毀受害人的一生，應該感到羞恥及慚愧，強調青少年對性好奇十分自然，惟社會期望他們能夠控制慾望，絕大部分人都不會利用親妹作為洩慾對象。

然而，法官指考慮到在破碎家庭長大，令他得不到父母適當照護及輔導，對其成長必然有深遠的不良影響，加上被告本身亦有邊緣智商等問題，需要接受輔導，認為單純的拘禁式刑罰未必有幫助，決定判被告入教導所，相信他服刑期間接受輔導，有助其建立正確性觀念，及將來重新融入社會。