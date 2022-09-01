充分肯定本港角色 韓正：發揮對外文化交流作用

港府和貿發局昨起一連兩日舉辦「一帶一路」高峰論壇，國務院副總理韓正視像出席並發表主題演講，他期望本港可拓展暢通便捷的國際連繫，與更多國家開展更緊密交流合作。並指香港長期以來亦屬中西文化交流窗口，盼香港繼續發揮對外文化交流作用，同時亦應深化與內地合作，更積極主動融入國家發展大局。

韓正在致辭時指，香港是積極參與者、貢獻者和受益者，讚揚香港在參與和助力「一帶一路」建設上發揮了重要作用，也拓展了自身發展空間，工作值得肯定。他提及國家主席習近平的七一講話，重申中央將長期堅持一國兩制，完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，全力支持香港積極參與和助力「一帶一路」建設。

韓正希望香港續推動與「一帶一路」國家開展更多務實合作，中央會支持香港鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。

支持香港保持普通法制度

他又強調，中央支持香港保持普通法制度，發展高增值航運服務業，完善金融服務與合作，為「一帶一路」建設提供法律、航運、金融、諮詢等專業服務，鞏固和提高香港的國際競爭力。他同時希望香港加強人文交流，包括吸引更多學生、學者赴港留學研學，促進文化相融、民心相通。而香港亦應深化與內地合作，更加積極主動融入國家發展大局。