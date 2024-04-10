先總結「先行先試」 李家超：五六月再決定下一步行動

全國僑聯前副主席盧文端日前在報章撰文，提及現階段不適宜推行垃圾收費，建議政府考慮押後或停止計劃。行政長官李家超表示，現階段會認真落實「先行先試」計劃，並繼續諮詢各參與者及立法會議員意見，在總結數據和經驗後，再作下一步部署，會在5月或6月作決定和宣布。 李家超表示，經過一星期的「先行先試」實踐，正收集不同數據，包括參與率等，強調政府最希望能減少垃圾，而非收費。他續指，當局會總結所有數據、經驗和分析，考慮整體配套等，再作下一步部署。他強調，垃圾收費涉及全港市民，政府會小心行事，聽取各界意見。

黃錦星︰歷屆政府及市民均支持 前環境局長黃錦星昨出席活動後回應指，垃圾徵費具爭議，惟歷屆政府及市民均支持。他又說，政府早年鼓勵私人屋苑參與廚餘回收時，只有數個屋苑參加，現時已有逾百個屋苑願意參與，可見垃圾收費的力量大，呼籲社會珍惜此刻契機，迎難而上。 黃錦星強調，即使經濟情況一般也不能犧牲環境，而是可以結合綠色經濟轉型；政界亦需要展示決心，要有長遠目光，配合國家「綠水青山」政策。 前環境局副局長陸恭蕙表示，前特首董建華年代已有垃圾徵費的想法，國際間亦有相關構思，非某派人提出來為難香港，有疑問人士可作事實查證。

她表示，對於「先行先試」計劃不宜過早下定論，可透過計劃觀察如何解決問題，讓社會了解及學習可行方案。她認為，不應以經濟不佳為藉口叫停，若本港開始計劃後又煞停，將成為笑話。 下周做不記名問卷調查 另外，政務司副司長卓永興昨與環境及生態局長謝展寰、民政及青年事務局長麥美娟舉行垃圾收費「先行先試」問卷調查簡介會。卓永興表示，垃圾收費影響700萬市民的生活日常，會謹慎行事，了解各持份者或參與者的難處。「先行先試」問卷調查會計劃開始後第三個星期以不記名方式在計劃的14個試點進行，收集包括住戶、清潔工人、物業管理和商業營運者等的意見和試行經驗，讓政府了解後再作部署。