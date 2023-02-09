光城者案｜兩人認串謀煽動顛覆國家政權罪成 分別判囚5年及5年3個月

組織「光城者」7人被指以武裝起義推翻中國政府，被控一項串謀恐怖活動罪，以及一項「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」作為交替控罪，7人早前全部認罪，其中5名較年輕被告被判接受教導所令，另外2名較年長被告則於今天（9日）在區域法院被判監5年及5年3個月。法官郭偉健指2名被告干犯的控罪屬於情節嚴重，據《港區國安法》須判處不低於5年監禁。

今天被判刑的2名被告分別為21歲倉務員蔡永傑及26歲售貨員陳右津。2人同被控於2021年1月10日至2021年5月6日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀，煽動他人組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段，旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。至於同案的另外5名被告，包括17歲姓阮男生、16歲姓尹女生、17歲姓梁女生、17歲姓蔣周男生及19歲女生郭文希，去年已被判進入教導所。蔡另被指與他人潛入將軍澳1間中學爆竊後在單位被搜出伸縮棍等武器，承認管有攻擊性武器罪，今天就該罪被判監半年，當中3個月與違反《港區國安法》的控罪分期執行，故2罪共囚5年3個月。