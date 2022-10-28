光城者案︱24歲男司機准以5萬元保釋　其餘6人繼續還押

組織「光城者」7人被指以武裝起義推翻中國政府，被控一項串謀恐怖活動罪，以及一項「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」作為交替控罪，案件將於高院審理。

准以5萬元現金擔保外出

7名年齡介乎15至24歲的成員，被捕後一直還押。其中1名24歲男被告被起訴後，還押逾一年多，今(28日)向高院申請保釋，當中控方亦表明不反對。法庭遂獲批其以5萬元現金擔保外出，及要求他遵守一系列保釋條件。法官李運騰在散庭前，特意表示控方取態相當合理。

是次申請保釋的被告，為任職司機的24歲的陳凱量。法官除要求他交出5萬港元現金保釋外，還要他每星期到警署報到1次，交出旅遊證件，不得接觸控方證人，另不得接受傳媒訪問，不可發布或轉載可被視為危害國安的言論，及不得作出任何危害國安的行為。

本案其餘6名被告，包括18歲女學生郭文希、18歲女學生蘇穎貞、17歲男學生何裕泓、19歲男學生歐文、15歲姓陳男學生及15歲姓羅男學生。7人被控於2021年4月1日至7月5日，為脅迫中央人民政府或香港特區政府，或威嚇公眾，以圖實現政治主張，組織、策劃或實施恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施，或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。交替控罪則指，7人在同一案發時段，非法及惡意藉爆炸品導致爆炸。