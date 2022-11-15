光城者｜涉曾踩線爆竊中學 兩成員否認入屋犯法罪

2021年5月，將軍澳保良局羅氏基金中學疑遭4名「光城者」成員爆竊，其中兩名男生被控入屋犯法及襲擊警務人員共3罪。案件今在區域法院（移師至西九龍裁判法院）開審，19歲被告承認襲警罪，他連同18歲被告則否認入屋犯法罪。案件下午續審。控方由署理高級檢控官勞泳珊代表，辯方代表為大律師藍凱欣等代表，案件由暫委法官梁嘉琪主理。

被告為賴俊羲，19歲及陳政騫，18歲，均報稱為學生。他們同被控於2021年5月5日在將軍澳保良局羅氏基金中學，作為侵入者進入上述建築物，意圖在該處偷竊。賴另被控於同日，在將軍澳寶康路與寶豐路交界的行人隧道，襲擊正在執行職務的警員X。

4名被告曾到 中學附近「踩線」

控方開案陳詞提到，涉案4名被告在2021年5月4日曾到羅氏基金中學附近「踩線」及視察周遭環境，其中被告賴俊羲留意到閉路電視的監視，隨即他遮蓋其面部並通知其他人，S01警員亦同時視察他們的一舉一動，到了翌日，4人就攀越該學校的大閘，並作出爆竊行為，警員就立即追截，但他們仍然繼續逃跑，當中被告陳政騫拘捕後有著激烈的掙扎，警方並於同日凌晨在其中兩名被告身上搜出戰術手套、手袖及風褸等物品。