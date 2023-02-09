光城者｜2成員潛校舍入屋犯法罪成 還柙至2月22日判刑

2021年5月，將軍澳保良局羅氏基金中學疑遭4名「光城者」成員爆竊，其中兩名男生被控入屋犯法及襲擊警務人員共3罪。其中19歲男中學生已承認襲警罪，再連同另一18歲男中學生日前經審訊後被裁定入屋犯法罪成，原定今日（9日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院）判刑。辯方求情指，兩被告均患有過度活躍症，現時已知錯，冀法庭考慮其更生需要，均能夠判入更生中心。暫委法官梁嘉琪聽取辯方求情後，將案押後至2月22日判刑，期間兩人續須還柙。

控罪指，被告為賴俊羲，19歲及陳政騫，18歲，均報稱為學生。他們同被控於2021年5月5日在將軍澳保良局羅氏基金中學，作為侵入者進入上述建築物，意圖在該處偷竊。賴另被控於同日，在將軍澳寶康路與寶豐路交界的行人隧道，襲擊正在執行職務的警員X。

次被告求情稱患病望判入更生中心

辯方求情指，被告賴俊羲在報告中表現誠懇，有悔意，他亦為了將來能進入心儀哲學系的大學課程，主動修讀網上課程及打好根底，而且他以兼職方式負起家中的責任；加上其父母在每次聆訊都有出席，得到家人支持，希望重踏社會。辯方再指，涉事學校亦沒有損失及破壞，而就襲警罪，事件發生於電光火石之間，賴答辯時已第一時間承認控罪，故冀法庭給予他更生機會，判入更生中心。

辯方續指，被告陳政騫曾考取兩次文憑試，即使面對讀寫障礙，但他在第二次考試亦有進步，以及還柙前正就讀副學士的經濟系，雖然不是主流大學，但他已付出一定努力，考取成績也不俗；且在還柙期間，他亦千叮萬囑家人向學校問及就學情況，望將影響減到最低，可見他是著緊學業，而更生中心正可銜接學業情況，因此冀法庭平衡阻嚇及更生元素下，同樣判他入更生中心。