光榮米線涉違契停業 甯漢豪：違契就係違契

位於觀塘駱駝漆大廈三座二樓的餐廳「光榮米線」於去年 11 月開業，惟不足一年後，餐廳近日宣布結業，原因是收到地政總署通知，指餐廳違反大廈「只淮用作工業及貨倉用途」的規定，若不停業便會向業主釘契。發展局長甯漢豪今日（28日）回應事件時指「違契就係違契」，並不會因同一工廈其他違規業務未接執管通知而有任何改變，又指同一工廈其他單位亦陸續收到違契通知，強調當局依法行事。
甯漢豪表示，相關工廈的地契只容許作工業及倉庫用途，若用作其他用途包括食肆均屬違契，相信社會期望政府部門做好執管工作，依法辦事。她表示，工廈若有人流時常出入會有安全隱患，所以會鼓勵地政總署做好執管工作。
地政總署：收投訴實地視察後發警告信
Facebook 專頁「光榮飲食」發文指，駱駝漆大廈多年來有大量餐廳營業，「有一間我十年前已經幫襯，今日仍然存在，亦有不同餐廳剛剛開張，而我們就只是開業半年就被要求停業，政府部門效率之高，應該是史上最快。」帖文又提到，涉事餐廳一星期收到多個政府部門「例行檢查」，批評「以吹毛求疵的方式票控」。
另外，地政總署周日（27日）回覆傳媒指，九龍東區地政處早前收到投訴，懷疑駱駝漆大廈3座2樓有單位經營食肆及違反地契用途限制，經實地視察後，於2023年8月1日向相關單位業權人發出警告信，要求業權人於8月29日限期前糾正違契用途。而食物環境衞生署則指，該處所並未領有食環署簽發的有效食物業牌照。