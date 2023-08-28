光榮米線涉違契停業 甯漢豪：違契就係違契

位於觀塘駱駝漆大廈三座二樓的餐廳「光榮米線」於去年 11 月開業，惟不足一年後，餐廳近日宣布結業，原因是收到地政總署通知，指餐廳違反大廈「只淮用作工業及貨倉用途」的規定，若不停業便會向業主釘契。發展局長甯漢豪今日（28日）回應事件時指「違契就係違契」，並不會因同一工廈其他違規業務未接執管通知而有任何改變，又指同一工廈其他單位亦陸續收到違契通知，強調當局依法行事。

甯漢豪表示，相關工廈的地契只容許作工業及倉庫用途，若用作其他用途包括食肆均屬違契，相信社會期望政府部門做好執管工作，依法辦事。她表示，工廈若有人流時常出入會有安全隱患，所以會鼓勵地政總署做好執管工作。