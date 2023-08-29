光榮米線涉違契停業 發展局：考慮公眾安全及公平營商

觀塘駱駝漆大廈的「光榮米線」涉違契，近日宣布停業，令大眾關注工廈食肆問題。發展局表示，有明確政策，在保障公眾安全的前提下鼓勵善用工廈；政府亦作出了酌情安排，容許工業用途和某些非工業用途並存，又指局方以「公眾安全考慮」及「公平營商考慮」執管工廈的違契情況，又強調以「風險為本」原則處理相關個案。

政府已作酌情安排容許工業用途和非工業用途並存 發展局在社交媒體表示，有明確政策，在保障公眾安全的前提下鼓勵善用工廈。局方指，由於工廈早年落成的設計只作工業用途，其防火設備一般未有顧及非工業活動可能引來的公眾人流。老舊工廈業主如一致同意，可申請重建或改裝整幢工廈，並受惠於放寬地積比、標準地價或免收地契豁免書費用等措施，從而徹底改變用途並更新工廈內的裝置。 局方又指，至於未有計劃重建或改裝的工廈，政府亦作出了酌情安排，容許工業用途和某些非工業用途並存，主要條件之一是該等非工業用途必須屬不吸引公眾人流的性質（例如工作室）。 如果屬文化藝術、創意產業及創新科技的指明用途（例如藝術工作室、設計辦公室、研究所等），更在指明期限無須作出申請便獲地契豁免許可。

考慮公眾安全及公平營商 勿忘火警慘痛教訓 局方表示，在上述情況之外，地政總署一直按「風險為本」原則對工廈違契情況作出執管，這是基於兩個公眾利益考慮。其一為「公眾安全考慮」，局方提到，工廈本應用作工業運作，而大廈的消防設備及走火設施並不預期用於應對一般商業活動。當違契用途引來公眾進出工廈單位(例如食肆、學習中心、商店等)，由於這些人士並不熟悉工廈環境，也未必懂得如何在工廈逃生，如發生火警將十分危險。 局方表示，社會切勿忘記過往工廈火警事故帶來的慘痛教訓，應引以為鑑。每當該等不幸事故發生，輿論都會要求政府加強執管，政府有責任秉持保障公眾安全為先的宗旨。