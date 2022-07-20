光顧「活體奉獻」求分手復合 兩女子認串謀殘酷對待動物8月判刑

一名20歲職訓局男學生自稱「占卜師」，在網上經營小動物「活體奉獻」生意替人改運，並進行扯斷活鼠頭尾、截斷椎骨、刺開田雞頭部放血等儀式。男生與1名女顧客早前承認串謀殘酷對待動物等罪，涉案另外兩名希望解決感情問題的女顧客，今日亦於西九龍法院各自承認一項串謀殘酷對待動物罪。

29歲郭昀晞為售貨員及32歲劉詠琪為美容師，二人分別承認於去年8月5日至11日，及8月2日至7日，與20歲職訓局男學生唐綽謙一同串謀殘酷地惡待動物。裁判官香淑嫻將案件押後至8月12日求情及判刑，以待索取社會服務令報告，期間二人續准保釋。同案被告唐綽謙早前承認殘酷對待動物等9罪，24歲接待員蔡靖寧則承認2項串謀殘酷對待動物罪，分別被判入更生中心及120小時社服令。

案情指，一名愛護動物的男子去年8月中，在Instagram上發現一個聲稱可通過犧牲動物以改善兩性關係的帳戶，查詢下得知儀式透過犧牲老鼠或兔子及加入「巫師血」來進行，最低收費為15,000元。男子其後假裝同意交易並相約見面，持有帳戶的唐綽謙當日帶同活兔和活鼠現身，被喬裝警員拘捕。

警方檢取唐的手機，發現其他對話紀錄。當中唐曾在8月初，向郭表示進行「分手儀式」需要犧牲兔子、倉鼠、老鼠及青蛙4種活動物，又稱犧牲越多動物，效果越強。郭先後3至4次付費要求進行儀式以改善她的感情問題，最初表明不願意殺害兔子，故唐以老鼠替代，其後郭重覆確認希望改用兔子。郭共付款52,000元予唐，承認曾2次要求唐進行儀式，惟她沒有出席，又稱唐發送的照片是他為其他顧客提供服務時所拍，她不知道動物有否被殺及儀式是否真的有進行，懷疑自己受騙。

至於劉則曾把自己與另一男子的照片傳給唐以進行儀式，承認希望與前度復合，並透過WeChat Pay付款12,000元。劉曾問是否真的需要使用活體動物，唐便發送一張含有血淋淋老鼠和一把刀的照片，劉向他致謝，但唐不曾提及儀式包括殘酷對待動物，她本人亦並未留意到對方發送的照片。