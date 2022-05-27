免打針 免檢測 免隔離 港人下月10日起可遊日本

香港日本迷好消息！日本自新冠肺炎疫情爆發後，相隔2年終於恢復接待遊客，首相岸田文雄昨宣布6月10日起生效。為了易於控制疫情，初期只容許有導遊陪同的旅行團入境，遊客亦要提供起行前72小時內的PCR病毒檢測證明。各個國家和地區也因應爆疫風險，自6月1日起分為藍、黃、紅三個級別，以規限旅客是否需要接種疫苗和入境隔離。根據外務省公告，香港列為低風險的「藍色名單」，有報道指藍區遊客無論有否接種新冠疫苗都可入境，也毋須在抵境後做病毒檢測和隔離檢疫。雖可參加旅行團遊日，惟根據本港目前規定，香港人從日本回港須入住隔離酒店7日。
岸田稱，6月1日起將提高每日入境外國旅客人數，上限由1萬人倍增至2萬人，而確診個案較低的國家和地區，將容許他們居民入境時毋須檢測，並從6月10日起恢復接待有導遊的跟團外國遊客。他又指，將在下月恢復北海道的新千歲機場和沖繩那霸機場的國際航班，兩地都是熱門旅遊點。確診個案相對較低的藍色名單包括大部分國家和地區，如歐美、中東，以及澳洲、南韓、印尼、阿富汗和阿根廷等地，香港、中國大陸及台灣也在「藍色名單」之列，旅客毋須申報接種疫苗情況。澳門則列入中風險的「黃色名單」，打齊3針也毋須檢測檢疫，若未能出示接種疫苗證明，入境後須做病毒檢測並自行隔離檢疫3日。至於高風險的紅色名單只有阿爾巴尼亞、塞拉利昂、巴基斯坦和斐濟。
美國旅行團周二率先入境試水溫
日本周二已試水溫，展開接待小組旅行團的試驗計劃，接待來自美國、澳洲、泰國及新加坡的遊客；整個計劃將接待15個小組，合共50人，讓已接種3針新冠疫苗的遊客入境，以檢討能否追蹤人員流動、戴口罩等防疫措施。首批7名來自美國的遊客周二率先從東京成田機場入境，他們6人來自夏威夷，另一人來自洛杉磯，並在導遊陪同下遊覽長野及大分縣等指定地點。
本港旅行社或8月開團 收費4萬
上月已準備推出日本「小包團」的縱橫遊，常務董事袁振寧表示，對日本當局突然放寬本港至「藍色名單」感意外及開心，原以為要接種復必泰才可入境，他歡迎當地政府決定。不過航班機位恢復需時，據他了解，向國泰及快運申請訂購旅行團機位，最快要到8月才有位。而自日本上周宣布放寬對4國免檢疫入境後，已接到多達200個查詢、3萬多人到網站瀏覽相關產品，昨情況也差不多。目前較確實的首個旅行團為14天大阪團，預計10人1團，連回港7日檢疫酒店收費約4萬港元。袁振寧解釋，目前只收到「顏色」及6月10日兩個資訊，簽證安排、文件、甚麼地方可開放、要不要有當地導遊等仍待當地政府解答，因此產品、網站資訊等暫時只供參考，冀首階段放寬可恢復日本線一成生意，克服其他困難才能做多些生意。