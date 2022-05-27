免打針 免檢測 免隔離 港人下月10日起可遊日本

香港日本迷好消息！日本自新冠肺炎疫情爆發後，相隔2年終於恢復接待遊客，首相岸田文雄昨宣布6月10日起生效。為了易於控制疫情，初期只容許有導遊陪同的旅行團入境，遊客亦要提供起行前72小時內的PCR病毒檢測證明。各個國家和地區也因應爆疫風險，自6月1日起分為藍、黃、紅三個級別，以規限旅客是否需要接種疫苗和入境隔離。根據外務省公告，香港列為低風險的「藍色名單」，有報道指藍區遊客無論有否接種新冠疫苗都可入境，也毋須在抵境後做病毒檢測和隔離檢疫。雖可參加旅行團遊日，惟根據本港目前規定，香港人從日本回港須入住隔離酒店7日。

岸田稱，6月1日起將提高每日入境外國旅客人數，上限由1萬人倍增至2萬人，而確診個案較低的國家和地區，將容許他們居民入境時毋須檢測，並從6月10日起恢復接待有導遊的跟團外國遊客。他又指，將在下月恢復北海道的新千歲機場和沖繩那霸機場的國際航班，兩地都是熱門旅遊點。確診個案相對較低的藍色名單包括大部分國家和地區，如歐美、中東，以及澳洲、南韓、印尼、阿富汗和阿根廷等地，香港、中國大陸及台灣也在「藍色名單」之列，旅客毋須申報接種疫苗情況。澳門則列入中風險的「黃色名單」，打齊3針也毋須檢測檢疫，若未能出示接種疫苗證明，入境後須做病毒檢測並自行隔離檢疫3日。至於高風險的紅色名單只有阿爾巴尼亞、塞拉利昂、巴基斯坦和斐濟。

