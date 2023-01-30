免核酸檢測通關在望 陳國基︰盼盡快有好消息

中港於本月8日起恢復通關，但市民須持48小時核酸檢測陰性結果，農曆新年前多個核酸檢測出現大排長龍的情況，坊間均希望兩地取消核酸檢測安排。政務司長陳國基昨稱，在新春期間，不斷與內地提及取消通關限制，希望盡快有好消息。而全國人大常委譚耀宗則指，料很快會取消香港與內地的通關核酸檢測，「我們聽(陳國基)司長都說『很快、很快』，可能未來數天。」

民建聯主席李慧琼出席「民建聯港島及離島區癸卯年新春團拜」時透露，民建聯的人大、政協已去信國家衛健委，要求取消現在兩地通關限制。她表示，希望早日實現兩地無限制通關，令兩地居民恢復正常往來。

出席同一活動的政務司長陳國基致詞時表示，會與內地開展逐步、有序的全面通關的工作，亦收到民建聯關於豁免核酸檢測和配額通關的訴求。他續指，今起撤銷確診者隔離令，為本港經濟及民生活動注入新動力，並會有序放寬入境管制措施，以舉辦各項盛事，彰顯香港重返國際舞台中心。