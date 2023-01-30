免核酸檢測通關在望 陳國基︰盼盡快有好消息

中港於本月8日起恢復通關，但市民須持48小時核酸檢測陰性結果，農曆新年前多個核酸檢測出現大排長龍的情況，坊間均希望兩地取消核酸檢測安排。政務司長陳國基昨稱，在新春期間，不斷與內地提及取消通關限制，希望盡快有好消息。而全國人大常委譚耀宗則指，料很快會取消香港與內地的通關核酸檢測，「我們聽(陳國基)司長都說『很快、很快』，可能未來數天。」
民建聯主席李慧琼出席「民建聯港島及離島區癸卯年新春團拜」時透露，民建聯的人大、政協已去信國家衛健委，要求取消現在兩地通關限制。她表示，希望早日實現兩地無限制通關，令兩地居民恢復正常往來。
出席同一活動的政務司長陳國基致詞時表示，會與內地開展逐步、有序的全面通關的工作，亦收到民建聯關於豁免核酸檢測和配額通關的訴求。他續指，今起撤銷確診者隔離令，為本港經濟及民生活動注入新動力，並會有序放寬入境管制措施，以舉辦各項盛事，彰顯香港重返國際舞台中心。
譚耀宗︰料未來數天有決定
全國人大常委譚耀宗在新春團拜後被問及相關安排時指，料很快會取消香港與內地的通關核酸檢測，「免核酸檢測應該都很快會有決定，可以不需要做，因為我們聽(陳國基)司長都說『很快、很快』，可能未來數天。」
他又估計各口岸的相應配額亦會取消，表示設立配額的原意是怕春節太多人會擠塞口岸，須以限額安排市民有序往返內地，而現時「有序已經做得到」，且配額用不盡，認為可以完全開放。譚耀宗又說，羅湖及皇崗口岸為港人常用口岸，望可早日重開。
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，內地新春長假期已經完結，相信取消配額後亦不會有大量內地旅客同時入境，對本地疫情的影響不大；加上內地的新冠病例在過去一個月已急速下降，而香港亦剛經歷疫情高峰，社會上有足夠的群體免疫，認為現時是合適時機取消內地入境人士的核酸檢測要求。