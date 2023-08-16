免沖水洗髮用品 7款壓縮氣罐產品或潛在苯污染

市民露營期間無水用時，或以免沖水洗髮用品清潔頭髮。消委會早前檢視市面上21款免沖水洗髮用品的標籤資料發現，14款樣本含有香料致敏物；7款壓縮氣罐裝產品所有的石油氣氣體成分或有潛在致癌物苯(butane)污染問題；另外有六成樣本含變性酒精或酒精，且普遍濃度較高，過度使用有或令頭髮乾旱。消委會提醒市民，各類免沖水洗髮用品都不能代替清水及洗頭水洗頭，如長期貪方便只靠免沖水洗髮用品，長遠影響頭部皮膚健康，導致發炎甚或影響頭髮生長。

消委會檢視的21款免沖水洗髮用品樣本的標籤資料，11款為壓縮氣罐裝噴霧、4款為粉末或粉末噴霧，以及6款一般液體噴霧、啫喱或慕絲產品，每支售價由15至410元不等。當中有超過五成樣本成分列表標示含香料致敏物質，其中最多香料致敏物質產品為「AVEDA」的「Shampowder Dry Shampoo」，有標示含有達8種，其次為碧緹絲爽髮噴霧多達7種；由於相關產品普遍有香料等不同成分，吸入香料致敏物質後或令某些人士引起咳嗽，甚至出現呼吸困難。

此外，全部壓縮氣罐裝噴霧均含有丙烷、丁烷等上述四款成份，即較易有苯污染問題。消委會解釋，製造商在製造免沖水洗髮噴霧時，雖不會刻意添加致癌物苯，但由於苯天然存在於原油(crude oil)，令壓縮氣罐裝噴霧無可避免地存有苯，當使用壓縮氣罐裝產品時，有機會同時噴出苯。

減用含石油氣氣體成分產品

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，苯略帶甜味，是原油和汽油的天然組合成分。它可經皮膚接觸和呼吸進入體內，被國際癌症研究機構歸類為令人類患癌的物質；短期吸入苯，可引致嗜睡、頭暈，對眼睛、皮膚和呼吸道造成刺激。若長期吸入，則可能增加貧血、患上白血病的機會。她提到，並非所有壓縮氣罐裝產品都存有高濃度苯，但建議減少使用含石油氣氣體成份的產品，改用其他配方較簡單的免沖水洗髮產品。