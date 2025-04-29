免稅店兩前高層購紅酒抬價轉售公司圖利1200萬判囚

連鎖免稅店「Free Duty」兩名前高層人員，隱瞞利益衝突以自組公司向法國供應商購入瓶裝紅酒，一冉抬高價格逾1,200萬元並轉售予該連鎖免稅店圖利。涉案天傳前營銷採購總監歐子琪(71歲)和該公司前總經理劉樹賢(78歲)串謀詐騙罪成，昨在區域法院分別判入獄，當中歐子琪囚57個月及劉樹賢則判監14個月。
法官李慶年判刑時指兩人早有預謀犯案，嚴重違反誠信，而且犯案時間長達6年，詐騙金額逾1,200萬元，以監禁8年為量刑起點；考慮到2人的求情因素，包括二人審訊時均年過70歲，並已向天傳歸還其個人得益，故扣減二人的刑期。
廉署於2019年中接獲的貪污投訴。案發時，天傳以「Free Duty」商號銷售免稅品，歐子琪是天傳營銷採購部主管，該部門一直向一間法國酒廠直接採購瓶裝紅酒，供「Free Duty」店舖銷售。
抬價轉售
兩名被告於2004年8月起安排天傳經由輝添發展和萬好貿易向該法國酒廠發出訂單。由2004年8月至2011年5月，天傳經輝添及萬好發出56張瓶裝紅酒訂單，涉及款項共逾2,600萬元。廉署調查顯示，輝添及萬好其實以1,400多萬元購入該56批紅酒，抬價後轉售給天傳，天傳因此多付逾1,200萬元。歐子琪及劉樹賢等人出資成立萬好及輝添，不曾向天傳披露與萬好及輝添的關係。