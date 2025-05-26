免補地價誘私人建行人網絡 發展局︰10項目續上馬 淘大花園接通港鐵站 銅鑼灣擬建5行人天橋

商場或商廈之間若有通道連接可避面在地面人車爭路情況，途人來往亦可避免日灑雨淋。發展局指，政府除自行興建行人連接通道，亦有政策透過免補地價等提供誘因，鼓勵私營機構在合適地點加建行人連接通道，除最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋，還有10個項目獲批並陸續開展工程，當中包括由私營機構興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋，料明年中開通後，可由九龍灣港鐵站經東九文化中心往來淘大花園。

政府推出的「促進私營機構提供行人連接通道」政策下，除最近完成的金鐘二橋及連接金鐘長江集團中心二期的夏慤道行人天橋，還有10個項目獲批並陸續開展工程，分別坐落在九龍東、灣仔、尖沙咀、銅鑼灣及紅磡人流相對多的地區。當中位處銅鑼灣的擬建行人通道，將建造5條行人天橋及一段長約百多米的有蓋行人路，由希慎廣場連接利園商場一至六期，通往加路連山道商業用地，預計於2026年陸續啟用，料可把行人從現有繁忙的銅鑼灣恩平道、希慎道、邊寧頓街和禮頓道等路面分流。

淘大新連接橋料明年啟用

九龍方面，有私營機構興建連接淘大花園至東九文化中心的行人天橋。發展局高級工程師芮明德表示，私營機構在籌建天橋時遇上不同問題，起動九龍東辦事處積極協助，如就地契修訂作建議，並以跨部門協調方式，解決工程項目面對的挑戰，如協調部門在繁忙地段騰出工作空間，以及協助處理運送天橋大型組件等。24小時全天候開放的行人天橋預計明年中開通啟用，屆時市民可由九龍灣港鐵站經東九文化中心往來淘大花園。淘大花園業主委員會主席(第二期)葉興國指，以往經常接到居民反映，由九龍灣地鐵站往來淘大花園的馬路在上下班時間擠滿人群，需要大排長龍等候路燈前往港鐵站，料新接駁天橋可便利整區居民。

另外，由私營機構擬議興建橫跨觀塘道及巧明街的行人天橋亦已獲批准。天橋經牛頭角港鐵站附近的創紀之城一期，連接至巧明街的商業大樓The Millennity，工程預期於2026年開展。觀塘西區議員譚肇卓認為，新天橋有利區內第二核心商業區發展及便利市民上班。

芮明德表示，以往考慮到私營機構興建行人連接通道往來商場或商廈，可增加人流提升商業價值，因此需要支付土地補價。不過，政府亦發現增加行人連接通道，對整體社區有更大益處，於是提供免補地價誘因，鼓勵私營機構承擔參建行人連接系統，促進有關設施提早落成。根據政策，私營機構負責行人通道的設計、興建、管理及保養責任和相關支出，並提供24小時開放的無障礙通道供市民享用。發展局長甯漢豪表示，局方會繼續鼓勵和支持更多私人發展商自資興建行人天橋或隧道，為市民營造更方便、更連貫及更優質的步行環境。