免試簽駕照申請排隊黨通宵紮營　運輸署明起取消現場籌

粵車南下實施後，運輸署位於金鐘統一中心的牌照事務處，近日長期有數十名懷疑「排隊黨」通宵紮營，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。運輸署今日宣布，明日起取消現場派籌，位於金鐘統一中心的牌照事務處將由下星期一（1月12日）起實施「電子即日籌」安排。

未來兩日免試簽發不設現場派籌

運輸署指由於有人濫用現場派籌安排，為防止免試簽發的輪候影響其他牌證申請，以及優化牌照事務處的秩序管理，署方將由明日開始取消免試簽發現場派籌安排。申請人或其代理人由1月12日起可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。此外，現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變，早前經網上預約系統提前預約櫃位服務的申請人可繼續按預約時間前往香港牌照事務處辦理免試簽發申請。