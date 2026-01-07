免試簽駕照申請排隊黨通宵紮營　運輸署明起取消現場籌

粵車南下實施後，運輸署位於金鐘統一中心的牌照事務處，近日長期有數十名懷疑「排隊黨」通宵紮營，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。運輸署今日宣布，明日起取消現場派籌，位於金鐘統一中心的牌照事務處將由下星期一（1月12日）起實施「電子即日籌」安排。
未來兩日免試簽發不設現場派籌
運輸署指由於有人濫用現場派籌安排，為防止免試簽發的輪候影響其他牌證申請，以及優化牌照事務處的秩序管理，署方將由明日開始取消免試簽發現場派籌安排。申請人或其代理人由1月12日起可使用「電子即日籌」服務經網上取籌。此外，現有免試簽發網上預約櫃位服務維持不變，早前經網上預約系統提前預約櫃位服務的申請人可繼續按預約時間前往香港牌照事務處辦理免試簽發申請。
電子即日籌安排
由1月12日起，署方會在每個工作日上午7時開放系統，提供300個即日籌，而每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。免試簽發申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌，先到先得。申請人須在系統輸入身分證明文件首四位數字或字母、英文姓名及流動電話號碼（同時接受香港以外的流動電話號碼）等資料。
運輸署發言人強調，署方一直嚴謹處理和核實每宗免試簽發申請。申請人必須提交足夠、真實和準確的證明文件並完全符合法例訂明的申請資格，申請方可獲批。成功取籌人士會收到以#cefs@govhk發出的電話短訊通知，並須按短訊內的指定時段前往香港牌照事務處櫃位遞交申請文件。逾時或缺席者須重新透過系統取籌。署方會繼續留意申請情況，有需要會適時調整即日籌數目。
邁向免試簽發全面網上服務
此外，運輸署正與數字辦緊密合作，優化網上預約免試簽發櫃位服務的系統，包括新增認證技術及加大系統容量，務求盡快推出全面網上預約，以及將處理免試簽發申請的櫃位服務擴展至其餘三個牌照事務處（即位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處、東九龍政府合署的觀塘牌照事務處和沙田政府合署的沙田牌照事務處）。
長遠而言，署方正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序，申請人可上載申請文件供系統初步審批，並只需按其預約時段帶同申請文件正本前往牌照事務處進行核實，進一步減少透過代辦提交申請的需要。