免試簽駕照申請排隊黨通宵紮營　運輸署：3月推全面網上預約系統

粵車南下實施後，運輸署位於金鐘統一中心的香港牌照事務處，近日長期有數十名懷疑「排隊黨」通宵紮營，輪候免試簽發香港駕駛執照即日辦理籌號。 運輸及物流局昨日敦促運輸署盡快提出短期改善方案，在3月前推出優化網上預約服務。署方表示會從速考慮短期改善方案處理排隊現象，並正進一步優化申請程序，預約系統會擴容增量，系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出，屆時預約可以全面在網上進行，會於推出約兩星期之前公布有關詳情。





新措施推出兩星期前公布詳情 運輸署表示，正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出。屆時處理「免試簽發」的櫃位服務會擴展至其餘三間牌照事務處，並增加預約名額，預約可以全面在網上進行。署方亦會積極研究利用人工智能技術處理「免試簽發」申請程序，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。

過去三年，以內地駕駛執照獲批「免試簽發」的申請持續上升，去年達到7萬5千多宗，佔89%。運輸署表示，一直採取多項措施改善轄下牌照事務處輪候取籌辦理「免試簽發」申請的情況，以杜絕有人濫用派籌安排。金鐘統一中心香港牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌的秩序，並已提升派籌系統以加強核對身分，阻截籌號轉讓情況。署方會從速考慮短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，並持續檢視措施的成效，適時優化。

運輸及物流局長陳美寶昨日下午聯同常任秘書長丘卓恒，與運輸署召開緊急視像會議，敦促署方進一步優化處理程序，要求運輸署盡快提出短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，以杜絕有人濫用派籌安排的不理想情況。她亦敦促署方繼續提升網上預約系統，在3月前推出優化的網上預約免試簽發櫃位服務，讓預約可以全面在網上進行，申請人同時可以上載證明文件核實資格，相關櫃位服務亦會在全港四間牌照事務處適用。