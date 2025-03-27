免費安裝智能咪錶 租的e：業界優惠助的士車行迎新政策

醉酒乘客突襲的士司機，幸士車內攝影機（車Cam）記錄下真相，成功還原公道。這些事情屢聽不少。隨著政府擬於2026年強制要求全港計程車安裝車Cam與支援電子支付，智慧交通時代即將全面來襲。航通超智科技作為有兩個項目獲智慧交通基金資助研發的企業，他們自2022年起，已為全港數千台的士安裝「租的e」智能車Cam及的士咪表，相信政策不僅是推動行業技術升級，更重要的是為司機和乘客提供保障。 政府近年積極推進智慧城市建設，智慧交通作為其中重要一環，旨在提升交通系統的安全性與效率。運輸署計劃於2026年修例，要求全港約18,000輛的士必須安裝車Cam及支援二維碼支付系統，以減少的士司機與乘客間的糾紛事件，甚至涉及交通事故的責任爭議；而電子支付則順應無現金社會趨勢，解決司機找零的問題，提升服務質素與效率。

航通超智科技總經理助理賴會蘭表示，很多人覺得車Cam是監視司機，但其實它更能保護他們的利益。」她分享，一名的士司機曾被醉酒乘客毆打，事件一度登上新聞頭條。幸運的是，車Cam完整記錄了事發經過，司機通過「租的e」平台下載影片作為證據。「這類事件並不罕見，特別是在深夜或偏遠地區，司機往往是弱勢一方。」 對比普遍的消費級插SD卡的車Cam，銷售經理方嘉駿指出：「以前車行要管理錄影，常常貼滿一堆SD卡，還要記住哪張卡對應哪輛車，效率很低。」他們的車Cam採用雲端儲存技術，錄影數據加密後自動上傳至平台。另外，系統能即時監測設備狀態，若錄影功能異常，平台會自動提示車行或司機維修，確保證據不因設備故障而遺失。

對於乘客的私隱疑慮，賴承認這是一個需要平衡的問題。他們的車Cam在車內顯眼位置貼有「錄影中」標示，提醒乘客車輛處於監控狀態。此外，錄影數據採用加密技術，現時僅限授權用戶（車行或車主）通過專屬APP下載，且儲存期限為30天，未來可能只有政府授權的執法部門擁有敏感鏡頭的下載權力。