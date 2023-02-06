免費機票量要震撼 引外媒報道 本港與內地今全面通關

本港與內地今日起全面通關並撤銷每日人數限制，合共有13個管制站開放，包括新啟用的香園圍管制站，城巴B7線和專線小巴59S線同日開辦，港鐵東鐵綫亦恢復來往羅湖站的過境列車服務。政府日前展開「你好，香港！」推廣活動，包括向旅客和港人等派發逾70萬張機票，機管局認為派發數目要有「震撼性」才能吸引國際媒體報道。
全港13個出入境管制站今起全面開放，過去7日未有離港的「北上」人士毋須再做核酸檢測。連接深圳蓮塘的香園圍管制站客運過關服務，落成逾年至今日終投入服務，往返上水和粉嶺的城巴B7線，以及來往文錦渡和上水站的專線小巴59S線同日開辦。周六起，前往大埔、沙田的城巴B8線和往返屯門的九巴B9線亦投入服務。此外，市民亦可乘搭現有九巴79K線到打鼓嶺總站，再步行約10分鐘往香園圍。
城巴辦新線往返香園圍 東鐵綫重返羅湖
早前進行工程的羅湖管制站今亦重開，港鐵恢復市區往返羅湖的東鐵綫列車服務，其中沙田和金鐘往羅湖方向的頭班車，分別於05:35及06:04開出；今次亦是東鐵綫全面轉用9卡車後，首次接載羅湖過境的乘客。
政府推出「你好，香港！」計劃，向海外旅客、港人和大灣區旅客共派逾70萬張機票。機管局行政總裁林天福昨在電台節目稱，疫情初期航空公司面對現金流問題，故政府以「買機票」形式資助，惟未能透露價格，僅形容為「半賣半送」。
林天福又說，當局是根據疫情前訪港旅客的分布為基數，再決定機票的目的地分布，並指全世界都在「搶客人」，如只派數萬張機票未能吸引關注，數量要有「震撼性」才可吸引國際媒體關注，達到宣傳效果。不過，他預料訪港旅客數目需時最少一年半，始有望回復疫情前水平。
楊潤雄：毋須擔心郵輪碼頭旁有隔離設施
文化體育及旅遊局長楊潤雄在電視節目稱，郵輪旅遊是未來重點之一，但不擔心郵輪碼頭旁的社區隔離設施影響觀感，「好多人都唔會逐棟大廈了解。」他又稱，難以估計訪港客數何時恢復疫情前水平，料一年能回復約七成。