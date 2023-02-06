免費機票量要震撼 引外媒報道 本港與內地今全面通關

本港與內地今日起全面通關並撤銷每日人數限制，合共有13個管制站開放，包括新啟用的香園圍管制站，城巴B7線和專線小巴59S線同日開辦，港鐵東鐵綫亦恢復來往羅湖站的過境列車服務。政府日前展開「你好，香港！」推廣活動，包括向旅客和港人等派發逾70萬張機票，機管局認為派發數目要有「震撼性」才能吸引國際媒體報道。

全港13個出入境管制站今起全面開放，過去7日未有離港的「北上」人士毋須再做核酸檢測。連接深圳蓮塘的香園圍管制站客運過關服務，落成逾年至今日終投入服務，往返上水和粉嶺的城巴B7線，以及來往文錦渡和上水站的專線小巴59S線同日開辦。周六起，前往大埔、沙田的城巴B8線和往返屯門的九巴B9線亦投入服務。此外，市民亦可乘搭現有九巴79K線到打鼓嶺總站，再步行約10分鐘往香園圍。