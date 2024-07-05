免費跳過巨石陣走入金字塔 中環夏誌「充」斥世界奇蹟

中環海濱出現5個「世界奇蹟」！年度盛事「SummerFest 中環夏誌」 即日起在中環海濱活動空間舉行 ，一系列免費活動中，最矚目的生成式人工智能設計五大巨型「充氣奇蹟」，如英國巨石陣、意大利比薩斜塔均以充氣作品現身，不單供市民打卡，部分更可置身其內，如巨石陣亦是充氣彈床，可同一時間容納20人暢玩。配合巴黎奧運熱潮，同埸設「中環夏日運動祭」，提供歡樂跑和多項新興球類運動的試玩體驗。全部節目免費入場，主辦單位料活動可吸引近十萬人次入場。

第八屆的「SummerFest 中環夏誌」 即日起至8月11日，一連38日，在中環海濱活動空間舉行。今年活動以「充氣奇蹟」為主題，展示亞美尼亞著名AI藝術家@joooo.ann以人工智能設計的五個巨型充氣「世界奇蹟」，包括英國巨石陣、智利復活島摩艾石像、埃及吉薩金字塔、意大利比薩斜塔及法國凱旋門。裝置由6米至13.5米高，日間為白色，晚上則透過燈光會展現不同光影色彩。除打卡外，參觀者可置身在部分「奇蹟」內，其中巨石陣便是充氣彈床，可同時容20人暢玩，而金字塔亦別有洞天，遊人可入內窺探箇中奧秘。 策展人區瑞蓮表示，作品屬非密閉式充氣裝置，不存在天氣不穩而有爆破的風險，但在天文台發出三號風球及黑雨訊號時會將裝置「放氣」。她指，裝置以純白色設計緣於原作者「白色係全部顏色的結合」的概念，強調「我哋只係將設計化為現實」，補充指裝置日間以「原色」展示，但晚上有幻彩燈光配合，日夜出現不同景致。

David Rule