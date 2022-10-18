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2022-10-18 17:38:00

女西醫蔡淑梅涉濫發免針紙被控准保釋候訊　診所護士任控方證人 (更新)

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男警長在屯門裁判法院承認一項普通襲擊罪。(資料圖片)

一名元朗女西醫涉嫌濫發「免針紙」，被控兩項「串謀詐騙」罪，下午提堂。(資料圖片)

【17:38更新】7名西醫涉嫌濫發俗稱「免針紙」的豁免接種疫苗的醫學證明書，早前先後被捕或被通緝。警方表示，當中一名64歲姓蔡的元朗診所女醫生，經重案組調後，今日(18日)被暫控兩項「串謀詐騙」罪，案件今日下午將於屯門裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，主任裁判官蘇文隆應控方要求，將案件押後至12月13日再訊，以待進一步調查，期間被告獲准保釋。

被告蔡淑梅(64歲)報稱醫生，她獲准以10萬元現金保釋，期間不得離港，須交出旅遊證件，每周到警署報到3次，不准直接或間接接觸控方證人，以及居於報稱地址。兩項控罪指稱，被告於或約於今年9月3日，在香港分別與巫鴻新和趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即不誠實地表示已對巫鴻新和趙連妹評估，以及根據由衛生署發布之 《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，兩人由於醫療原因而被認為不適合在香港接種所有當時可用的新冠疫苗。

庭上透露，控方證人包括被告診所的護士，而被告仍需返回診所為病人診症。

警上月5日診所拘捕女醫生

警方早前表示接獲報指元朗區內一間私家醫務診所，向市民濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」元朗警區重案組接手調查，在95日在山公路(元朗段)一間私家醫務診所執行搜令，並拘捕該診所一名64歲姓蔡女負責人，經調查後，今日暫控兩項「串謀詐騙」罪。

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