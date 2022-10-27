免針紙｜再提司法覆核質疑無上訴機制　郭卓堅：政府近來做事均以「朕」為基礎

政府在「免針紙案」司法覆核敗訴後修例，賦權醫務衛生局長盧寵茂有權廢除有懷疑的「免針紙」，並且宣告在14日後、即下月9日，廢除7名涉嫌濫發「免針紙」私家醫生所簽發的全部「免針紙」。早前批評政府敗訴後輸打贏要的「長洲覆核王」郭卓堅，今日(27日)再就政府修例入稟高等法院申請司法覆核，質疑修例令受影響人士無上訴機制。他在庭外批評政府近來一直做每件事都是以「朕」為基礎。但他承認今次只針對上訴機制提出法律挑戰，勝算較微。

覆核申請人為郭卓堅，答辯人為行政會議召集人葉劉淑儀連同行政會議各成員。

批「 朕的甚麼都是對的」

郭卓堅表示：「有關免針紙的法例立法必須要合情、合理、合法，今次法例沒有上訴機制，是不行的、違憲違法的，這是暴政的錯，近來政府一直做每件事都是以『朕』為基礎，『朕』說的東西就是對，『朕』的甚麼都是對的，所以政府今次不去上訴，而是改法例。」

他又說，稍後可能就政府強制要求使用「安心出行」及「疫苗通行證」進入表列處所提出司法覆核。

醫務衛生局長盧寵茂昨日被問到政府修例一事，他稱這不是政府贏或者是誰人贏，而是政府要確保香港市民在疫情中贏，認為修例是反映政府對市民健康的重視，重申政府是依法辦事，法例是要授予政府有足夠的權力，執行抗疫責任，強調條例的初心是給政府有足夠的權力去承擔有關責任。