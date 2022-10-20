免針紙｜司法覆核押後至明日判決　郭卓堅：有七成勝算 (更新)

【13:30更新】「長洲覆核王」郭卓堅就政府指7名西醫涉嫌濫發「免針紙」案件提出司法覆核。案件今日(20日)於高院開審，裁判官聽完雙方陳詞後，決定押後到明日下午4時判決，有關「免針紙」繼續有效。

較早前，郭卓堅在庭外表示，覺得有七成勝算，並預計審訊今日會有結果。

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【12:49更新】有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指7名涉濫發醫生所簽發的兩萬張「免針紙」無效，早前入稟要求司法覆核，高等法院今日(20日)早上審理。

政府代表律師：法例 賦予局長權力廣泛

郭卓堅的代表律師表示，醫生在特定情況下，經診治後認為病不適宜打針，就有權簽發「免針紙」，認為醫衛局局長盧寵茂並無法定權力指明相關的「免針紙」無效；又指涉事的7名醫生共簽發了2萬多「免針紙」，就算當局要宣告這些「免針紙」失效，亦應該逐個個案審視，而不應該「一刀切」廢除。

代表政府一方的律師指，疫情期間，本港處於公共衛生緊急情況，第599章賦予政府因應公共衛生緊急事態訂立規例，盧寵茂局長可以行使廣泛的相關權力，不一定要寫明有權廢除「免針紙」才可執行決定。

郭卓堅在庭外表示，覺得有七成勝算，預計審訊今日會有結果，即使押後裁決，相信臨時禁制令都會繼續生效。