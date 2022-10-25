免針紙｜政府今刊憲修改第599章　賦權醫衛局長可宣告免針紙失效　明日生效 (更新)

【17:28更新】政府就「免針紙」案今日下午(25日)公布，會在今日刊登憲報，修訂第599章《預防及控制疾病條例》，當中賦權醫務衛生局局長，當有合理理由懷疑某註冊醫生發出俗稱「免針紙」的豁免證明書前未有進行臨床評估，可宣告特定的豁免證明書失效；同時局長亦可以基於公眾利益的考量，宣告某註冊醫生發出的所有指明「免針紙」失效。

明日交立法會進行「先訂立後審議」程序

政府續稱，明日(26日)將向立法會提交有關的修訂規例，以進行「先訂立後審議」程序，並且修訂規例在同日生效。

599L章延長6個月至明年中

此外，政府補充，修訂規例亦把《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(第599L章)的有效期延長6個月，即由本年12月31日午夜延長至明年6月30日午夜。

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【16:14更新】高等法院早前就免針紙的司法覆核作出裁決，裁定政府敗訴。有傳媒引述消息指，行政會議今日(25日)討論修例《預防及控制疾病(疫病通行證)規例》(第599L章)，可賦權醫衛局長廢除可能是虛假的免針紙，政府會在短期將公布，並將即時生效。最新消息指，行會通過修改599章，賦權醫衛局長廢除免針紙。

行政長官李家超今早出席行會前表示，政府對如何處理免針紙很快會作決定，聲稱政府會「依法辦事」，對有關條文的詮釋，會按法律依據去做，又指醫務衛生局和律政司很努力研究判詞，重申很快作出決定。