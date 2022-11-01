免針紙｜稱修例釋錯誤訊號屬誤導　李家超：堵塞法例漏洞符合法治原則

政府在「免針紙案」敗訴後修例，賦權醫務衛生局長盧寵茂有權廢除「免針紙」。行政長官李家超今日(1日)出席行會時，被問及政府修例是否對法治釋放錯誤訊號時，他表示有關問題屬「誤導」，強調修例的做法是要堵塞漏洞，確保執法時有強大的法理基礎，認為此舉是符合法治原則。

李家超坦言，「你的問題相當誤導」(your question is very misleading)，政府首要原則是依法辦事，當法庭的裁決認為相關法例有「漏洞」(gap)，政府便要根據裁決修例堵塞漏洞，以確保執法時有強大的法理基礎，強調此舉是「依法辦事」。

他又指，政府在是否提出上訴一事的立場，已透過新聞稿說明，強調政府有責任保障公眾健康，有需要採取快速及有效行動，重申政府所做的行動都是根據法治原則進行。

重申 疫情可控下逐步恢復民生經濟活動

對於本港GDP連續3個季度收縮，政府對放寬「0+0」措施有否時間表，李家超表示，香港屬於外向型經濟體，環球經濟疲弱之下，本港經濟一定受到影響，當局會密切留意全球經濟走勢，期望透過消費券和國際活動，讓本港社會氣氛恢復活力，對本港內部經濟起積極作用。他又說，明白疫情對旅遊業打擊重大，《施政報告》已提出多項支援措施，重申復常路線要穩步邁進，在疫情風險可控下，逐步恢復民生和經濟活動。

至於男團Mirror演唱會事故調查報告，李家超稱已接近尾聲，相關部門很快向市民宣布。