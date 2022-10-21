免針紙｜覆核案政府敗訴　盧寵茂：會與律政司研判詞　有責任保障全港市民健康

醫務衛生局局長盧寵茂今日下午(21日)出席記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施，他被問到免針紙司法覆核案敗訴一事，他表示會與律政司了解判詞，強調作為醫務衞生局有責任保障全港700多萬市民健康。

稱稍後會有正式回應

盧寵茂稱，知道法庭出了判決，未有機會了解詳細情況，他會與律政司了解判詞後，稍後會有正式回應，但他強調作為醫務衛生局有責任，保障全港700多萬市民健康，特別在新冠疫情中是有非常重要的責任，強調是他的目標。

他其後再補充，疫苗接種是政府重要策略，希望全港市民合作，政府會繼續加強疫苗接種工作，包括購售更先進的疫苗，以及推動一老一幼在疫苗接種方面，提供最佳的上門服務等，希望透過向長者和家長的解說，提升接種率，保護市民；而在「疫苗通行證」方面，他強調在這個階段的防疫政策中屬必須項目，政府會堅決繼續執行。

此外，盧寵茂在《施政報告》記者會重申，本屆政府上任以來，推出多項風險管理及精準抗疫措施，在平衡疫情風險及社會發展下，穩妥向前推進，確保不走回頭路。

他又說《施政報告》因應人口老化及公營醫療壓力增加，提出加強基層醫療發展，政府會成立「專責管理局」，統籌公私界別基層醫服務，包括推出3年先導計劃，先選出糖尿及高血壓高風險市民，加強篩查及檢查，政府會資助一半費用，亦會改善醫療券計劃，包括夫婦共同、擴大可用範圍，以及加碼至2,500元等，鼓勵長者用於預防及管理健康等。