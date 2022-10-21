免針紙｜郭卓堅司法覆核勝訴 七西醫簽發逾二萬張免針紙有效

郭卓堅就醫衞局局長不接受由7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」申請司法覆核，聆訊昨（20日）於高等法院進行。郭一方質疑於現行防疫規例下，醫衞局局長無權決定涉事「免針紙」是否有效；政府則指，由於疫情使本港公共衛生進入緊急狀態，防疫規例給予局長廣泛權力。法官今（21日）頒下判詞，裁定郭卓堅勝訴，意味着7名被捕醫生涉發出之2萬張問題「免針紙」有效。郭卓堅在庭外回應裁決時說表示，公義得到伸張，又說香港市民成為最大贏家。

郭一方日前陳詞時指，《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》第599L章中列明，持「免針紙」的人可獲豁免進入處所，若局方廢除免針紙屬「走後門（Back Door)」。此外，涉事兩萬張「免針紙」中，有部分或屬真確，局方不能在未有試圖核實全部「免紙針」的真偽下，一刀切否定「免針紙」的效力。

醫生獲授權簽發無條文指局長能廢除

代表郭卓堅的資深大律師潘熙昨陳詞指，政府推翻免針紙的決定並不合法，認為政府無權廢除，決定亦是程序不當。潘又指，根據《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》的條文，局長可就疫苗通行證發出指示，亦有條文涉及免針紙，醫生亦獲授權發出免針紙，惟潘指，規例中未有條文賦予局長廢除免針紙。此外，潘指部份涉案免針紙或是真確，惟政府未有試圖驗證，便「一刀切」除廢除所有問題免針紙。