免針紙｜郭卓堅申法援被拒 高院裁定上訴得直(更新)

【11:55更新】決定入稟挑戰政府不承認超過2萬張涉嫌有問題免針紙的市民郭卓堅，就申請法援被拒提出司法覆核，高等法院早上（20日）裁定郭卓堅勝訴，裁定他可申請法援。

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有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指7名涉濫發醫生所簽發的兩萬張「免針紙」無效，早前入稟要求司法覆核，法庭早前發出臨時禁制令，使有關問題免針紙在司法程序進行期間仍然有效，獲高院法官排快期於本周四（20日）審理，郭卓堅因已接種三劑疫苗，法律援助署卻被指郭卓堅並非該2萬張受影響免針紙的事主，質疑他沒有法律地位提出訴訟，因而拒絕其申請。郭卓堅今早11時將到高等法院提出法援上訴，郭將由黃宇逸大律師義務代表。

郭卓堅曾指：未審先判會違反香港法治精神

警方早前拘捕7名涉濫發「免針紙」的私家醫生，政府其後宣布，該些醫生發出的2萬多張免針紙將不獲接納，並會由2022年10月12日起失效。「長洲覆核王」郭卓堅申請司法覆核，質疑政府廢除免針紙的決定。郭卓堅曾向傳媒表示，由於香港行使普通法，未審先判會違反香港法治精神。他在入稟狀指，受影響市民因沒有接種疫苗，未能使用「安心出行」進入公眾場所，質疑醫務衛生局長盧寵茂濫權。高院法官高浩文接到案件後認為有急切性，上周二（11日）作指示耹訊，並稱考慮多個因素後，認為該些疑有問題的免針紙，都屬「懷疑」個案，決定批出臨時禁令，禁止政府指該些針紙無效，直至法庭另作命令為止，同時又把案件押後至本周四（20日)作聆訊。

郭卓堅沒有律師代表，翌日即接獲法援署通知，懷疑他並非該些問題免針紙的當時人，質疑他是否有權提出覆核，拒絕批出法援。郭向傳媒稱，已與律師討論情況，不排除加入其他申請人，並擬就法援決定提上訴。