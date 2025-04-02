免「廢」暢飲：汽水膠樽招紙影響回收　促膠樽紙包飲料生產者責任計劃拒PVC產品

汽水膠樽是常見的塑膠垃圾，當局正研推動「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，盼以退還回贈，提升汽水包裝回收率。有即棄飲品包裝工作小組表示，樂見本港即棄飲品包裝回收有所進展，但指出市面部份產品的容器顏色和招紙物料會影響回收流程，促當局拒絕註冊使用劣質或不可回收物料包裝的飲品。
即棄飲品包裝工作小組「免『廢』暢飲」發佈《香港飲品包裝監察報告》，於社區回收計劃收集的1,034款不同飲品及樽身尺寸的樣本，分析樽身物料、顏色及招紙物料和尺寸。結果顯示，樣本中87%(905個)為較易回收，可循環再造成新樽的透明飲品膠樽，情況理想。
塑新生有限公司總經理韋斯特指，回收廠在處理汽水膠樽時，會進行清洗、消毒和破碎工序，並用透明薄片製成新的膠樽。然而，如有色薄片混入其中，回收商難以篩選顏色，不只影響回收效率，更會令薄片不能再造成合顏色要求的膠樽。
除了樽身物料、顏色外，招紙亦會影響回收再造。在1,034個樣本中有187個(18%)使用「PVC」物料作招紙物料。韋斯特解釋，雖只有18%樣本使用PVC，但該物質既難以回收，亦會在回收流程中污染其他薄片；因此香港應倣效日本、澳洲及西方國家做法，禁用PVC。
他又指，有933個樣本使用光學辨識不友善的招紙，會妨礙回收流程，並在光學分選中造成問題，從而降低塑膠飲品包裝的整體回收及循環再造率。
建議改用招紙物料
免「廢」暢飲有限公司總經理司馬文指，報告結果已提交政府，作為未來塑膠飲品容器及飲
品紙盒生產者責任計劃的參考意見。他建議，飲品進口商及生產商使用透明PET樽身，停用 PVC招紙，改用PET、PE、PP等物料，且的密度均低於1g/cm³，並避免使用全包裝標籤；而當局推行計劃時亦宜拒絕註冊使用劣質或不可回收物料包裝的飲品，例如使用PVC招紙的飲品。