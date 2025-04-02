免「廢」暢飲：汽水膠樽招紙影響回收　促膠樽紙包飲料生產者責任計劃拒PVC產品

汽水膠樽是常見的塑膠垃圾，當局正研推動「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」，盼以退還回贈，提升汽水包裝回收率。有即棄飲品包裝工作小組表示，樂見本港即棄飲品包裝回收有所進展，但指出市面部份產品的容器顏色和招紙物料會影響回收流程，促當局拒絕註冊使用劣質或不可回收物料包裝的飲品。 即棄飲品包裝工作小組「免『廢』暢飲」發佈《香港飲品包裝監察報告》，於社區回收計劃收集的1,034款不同飲品及樽身尺寸的樣本，分析樽身物料、顏色及招紙物料和尺寸。結果顯示，樣本中87%(905個)為較易回收，可循環再造成新樽的透明飲品膠樽，情況理想。

塑新生有限公司總經理韋斯特指，回收廠在處理汽水膠樽時，會進行清洗、消毒和破碎工序，並用透明薄片製成新的膠樽。然而，如有色薄片混入其中，回收商難以篩選顏色，不只影響回收效率，更會令薄片不能再造成合顏色要求的膠樽。 除了樽身物料、顏色外，招紙亦會影響回收再造。在1,034個樣本中有187個(18%)使用「PVC」物料作招紙物料。韋斯特解釋，雖只有18%樣本使用PVC，但該物質既難以回收，亦會在回收流程中污染其他薄片；因此香港應倣效日本、澳洲及西方國家做法，禁用PVC。