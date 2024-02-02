兒子升中 重投職場 韓籍女車長︰揸巴士安全過私家車

部分人對女司機存偏見，若駕駛巴士更覺奇怪。但九巴約1萬名車長中，女車長已佔近8%，當中更有外籍女車長。來自南韓、原本是家庭主婦的宋鎮榮，兒子升中後賦閒在家感無聊，於是重投社會工作，曾從事不同行業，但仍覺駕車作職業最適合自己，再次考取公共巴士牌並合格，接受九巴學院的訓練，成為龍運的夜更車長。她指，預知丈夫因擔心會反對做車長，所以「合格」才告知他，並笑稱「揸巴士安全過揸私家車」。圖、文︰陳詠琳 今年54歲的宋鎮榮婚後來港定居，已逾20年，一直做家庭主婦，照顧兒子；及至兒子升中後已能自理生活，賦閒在家的她便想重投社會。因過往一直以私家車接送兒子，對駕駛技術有信心，故於2017年「膽粗粗」報考棍波公共巴士牌但失敗。她坦言，考牌時曾因巴士車身較高及較長，加上棍波車「驚驚地」，亦無信心可以做職業巴士司機。

目標「落空」，之後曾從事餐飲、珠寶業等工作，但宋鎮榮仍對以駕車作職業抱有濃厚興趣，於2018年再次報考棍波公共巴士牌，終於合格，一年半前更成為龍運巴士的夜更車長。她指，在九巴學院接受訓練時，「練熟」車速、停車等技術後，發現要成為車長亦非不可能，並笑指「揸巴士無私家車咁容易超速、被抄牌，安全過揸私家車」。



受訓提升揸車技術更增中文能力 宋鎮榮克服技術挑戰外，受訓過程，亦要適應語言溝通。她稱，居港多年，中文字看得懂，亦懂以粵語溝通，「課程要寫好多(中文)字，過程中遇到不明字義或寫法時，就會問同學和師傅，所幸大家都非常樂意幫助，(估計)現時已識數萬(中文)字，足以應付工作和日常需要。」

坊間有人對女性駕車存有偏見，人稱「榮姐」的宋鎮榮指，乘客在見到女車長的反應普遍正面，也未試過有客因為見到女車長就不上車。但她透露，因預知丈夫會擔心她做車長的反應，如「咁大架車你點揸呀」、「如果出事咁點算啊」，她在考牌合格後才告知對方，既然合格丈夫也不再反對。 棄化驗所工作轉行「趁後生多嘗試不同工作」 前年9月成為九巴後備車長的陳皚浵亦是先斬後奏，正式入職車長後才告知家人已轉行。 28歲的她在大學化學系畢業後，在化驗所任化驗員，但因想「趁後生多嘗試不同工作」，在考獲輕型貨車牌後，便萌生「靠揸車搵食」的念頭，參加九巴學院訓練後更「一take pass」。