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2024-02-02 04:30:37
日報

兒子升中 重投職場 韓籍女車長︰揸巴士安全過私家車

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九巴 女司機

宋鎮榮曾從事不同職業，最後發現駕車的興趣最大。

部分人對女司機存偏見，若駕駛巴士更覺奇怪。但九巴約1萬名車長中，女車長已佔近8%，當中更有外籍女車長。來自南韓、原本是家庭主婦的宋鎮榮，兒子升中後賦閒在家感無聊，於是重投社會工作，曾從事不同行業，但仍覺駕車作職業最適合自己，再次考取公共巴士牌並合格，接受九巴學院的訓練，成為龍運的夜更車長。她指，預知丈夫因擔心會反對做車長，所以「合格」才告知他，並笑稱「揸巴士安全過揸私家車」。圖、文︰陳詠琳

今年54歲的宋鎮榮婚後來港定居，已逾20年，一直做家庭主婦，照顧兒子；及至兒子升中後已能自理生活，賦閒在家的她便想重投社會。因過往一直以私家車接送兒子，對駕駛技術有信心，故於2017年「膽粗粗」報考棍波公共巴士牌但失敗。她坦言，考牌時曾因巴士車身較高及較長，加上棍波車「驚驚地」，亦無信心可以做職業巴士司機。

目標「落空」，之後曾從事餐飲、珠寶業等工作，但宋鎮榮仍對以駕車作職業抱有濃厚興趣，於2018年再次報考棍波公共巴士牌，終於合格，一年半前更成為龍運巴士的夜更車長。她指，在九巴學院接受訓練時，「練熟」車速、停車等技術後，發現要成為車長亦非不可能，並笑指「揸巴士無私家車咁容易超速、被抄牌，安全過揸私家車」。
 

九巴

(左起)傳訊及公共事務部主管簡學悕、龍運車長許澤淇、龍運車長宋鎮榮、九巴車長陳皚浵、九巴人力資源部經理(人力資源)曾明祥。(陳詠琳攝)

受訓提升揸車技術更增中文能力

宋鎮榮克服技術挑戰外，受訓過程，亦要適應語言溝通。她稱，居港多年，中文字看得懂，亦懂以粵語溝通，「課程要寫好多(中文)字，過程中遇到不明字義或寫法時，就會問同學和師傅，所幸大家都非常樂意幫助，(估計)現時已識數萬(中文)字，足以應付工作和日常需要。」

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坊間有人對女性駕車存有偏見，人稱「榮姐」的宋鎮榮指，乘客在見到女車長的反應普遍正面，也未試過有客因為見到女車長就不上車。但她透露，因預知丈夫會擔心她做車長的反應，如「咁大架車你點揸呀」、「如果出事咁點算啊」，她在考牌合格後才告知對方，既然合格丈夫也不再反對。

棄化驗所工作轉行「趁後生多嘗試不同工作」

前年9月成為九巴後備車長的陳皚浵亦是先斬後奏，正式入職車長後才告知家人已轉行。

28歲的她在大學化學系畢業後，在化驗所任化驗員，但因想「趁後生多嘗試不同工作」，在考獲輕型貨車牌後，便萌生「靠揸車搵食」的念頭，參加九巴學院訓練後更「一take pass」。

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對於擔任車長，她坦言，身邊有朋友覺得「好少有女仔揸、女車長好勁」而予以支持，也有人覺得「無必要咁後生就去揸巴士」，但指自己對車長工作愈做愈開心。隨著行走路線愈多、愈喜歡工作時可遊走香港不同地方，尤其是黃石碼頭等私家車「揸唔到入去」的地方。

九巴︰盼今年招聘1500名車長

九巴人力資源部經理(人力資源)曾明祥指，因應大埔富蝶邨、北部都會區等發展需要，加大力度招聘車長，推出不同聘用條款和推高達3萬元的迎新獎金以吸引更多人才加入，目前反應熱烈，申請人數已較以往上升一倍，盼今年成功招聘1,500位車長。

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