兒時看《飛虎雄心》立志加入警隊　準督察寧放棄家族金融生意圓夢

兒時看飛虎雄心立志加入警隊 寧放棄家族金融生意(李睿哲攝)

警察學院今日(25日)舉行結業會操，見證新一批見習督察及學警畢業，投入警務工作。今日畢業的見習督察丘逸龍指，6歲時和父親看第一部關於警察的電影就是《飛虎雄心》，看完後便立定志向長大後要做一名警察，可是過了沒有多久他到美國生活，到了中學再移居英國直到大學畢業。他在中學期間認識了人生最好的朋友，大家的志願都是做一名警察，亦答應對方大學畢業後一起回香港投考警隊。 自從看《飛虎雄心》後，丘逸龍從沒有改變志向，可惜他為達到父親的期望，在大學選讀會計金融，而沒有選擇最想就讀的犯罪心理學。大學畢業之後也順理成章加入金融行業，成為一名交易員；而那位中學朋友則成為一名補習老師。在各自追求大家的事業時，突然有一天獲朋友告之已報考督察，並成功簽約。當時丘逸龍一方面為好朋友高興，同時亦對自己感失望，認為愧對自己的志願和對朋友的承諾。雖然如此，但當時丘逸龍覺得不應該放棄已做了接近8年的行業，亦太遲轉行。

丘逸龍兒時看飛虎雄心立志加入警隊 寧放棄家族金融生意(李睿哲攝)

丘逸龍放棄接管家族生意 過了沒多久，丘逸龍應父親要求到上海幫忙管理生意，在管理生意那5年，投考警隊的想法不停在腦海浮現，又形容就算工作表現如何好，也完全不快樂。直至有天回到香港和那位中學朋友相聚時，談起這個話題，朋友很簡單回答一句「所有的繩都是自己給自己，自己綁住自己」。事實上，丘逸龍亦不停為自己找藉口，既要負責管理父親的生意，又不會寫中文，所以不可能投考警察。 丘逸龍回到上海工作，決定買一本有關公務員綜合招聘考試(CRE)中文卷的書。之後亦與爸爸坦誠不能接手家中生意，意外地爸爸沒有反對，令丘逸龍發現一直都是自以為父親想他如何走人生道路而迎合他，其實父親一直很支持他自行做決定。於是丘逸龍用了1年時間，每天堅持抄報紙學中文。在2022年，丘逸龍終於正式申請投考督察，完成一生中最為自己着想的決定。

楊子健展開「10年長征計劃」進修 至於同期畢業、獲施禮榮盾及榮譽警棍的見習督察楊子健，在13年前以毅進學歷成為警員，不過他不甘於現狀，立志成為一名督察。他指當年在學院受訓期間接觸到見習督察學員，當時對他們的印象是果斷且具領導魅力，於是展開「10年長征計劃」開始進修，經4次投考督察後，今天可說是再一次得償所願。 楊子健的哥哥亦令他不輕言放棄，因為哥哥一樣學業不佳，很早投身建造業，但枯燥乏味的地盤工作沒有淹沒他的意志，他不停進修加入建築署，同時亦是輔警隊成員。於2019反修例事件時，楊子健駐守八鄉分區雜項調查隊，作為輔警的哥哥更早穿上防暴裝，較遲加入警隊卻更早晉升為警長，成為了追隨的影子。楊子健2年前成為一位「新手爸爸」，令他更努力晉升，希望藉此作身教，證明只要不放棄終會達到理想，他形容自己的故事比教科書更堅實，亦分享一句經常勉勵自己的話「升級像跑步一樣，可以慢，但不可以停」。

梁春美再一次進入學堂 同樣剛為人父母的還有畢業學警梁春美，她育有一名3歲的兒子。今次並非她首次進入學堂，7年前，她與其他年輕人一樣對未來充滿期望，榮幸有機會加入警隊實踐抱負，但因為進入學堂訓練前未調節好體能及心態，所以在訓練的1個月後就因意志不夠堅定，做了遺憾多年的決定，就是辭職離開警隊。梁春美形容懦弱的行為令親友很失望，那次的決定也成為人生中刻骨銘心的教訓，因為機會並不常有。 離開學堂後，梁春美指進入人生低潮，輾轉從事保安及餐飲業，透過工作與人溝通、提升自信及應變能力，裝備自己。在2019年反修例事件，當時懷孕中的梁春美指得悉同期進入學堂的同學受傷，愧疚自己未能加入幫忙。直至兒子出生，那顆想成為警察服務市民的心仍然無變，同時想為兒子樹立好榜樣，決定再次投考警隊，要求自己在哪裡跌倒便要在哪裡站起來。