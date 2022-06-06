兒科醫生助傳染科診治成年人 兩部門合作效果奇妙

第五波疫情早段醫療系統超負荷，不同部門的醫護人員都要到成人傳染病科協助，兒科團隊亦主動調配人手幫忙照顧成人患者六星期，更起「破格」效果；當中瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華就是其中一員。關日華指，兒科醫生是全科醫生，有足夠技術醫治成人，雖然最初因不太熟悉成人藥物，如糖尿藥及血壓藥，用藥前會更小心，幸成人團隊幫忙和合作，亦很快適應。醫管局傳染病中心醫務總監曾德賢醫生亦指，不曾與兒科合作。兩部門一起研討個案，合作無間，幫輕成人科很多工作，亦減輕不少壓力。

一直與醫生合作無間的醫管局傳染病中心部門運作經理李韻梅護士，更發現因習慣應對小童的兒科醫生對病人會更溫柔，不單無微不至，更似把成人仍當作小孩呵護，怎料效果出奇地好，如哄食藥的成效更佳。她亦提及在第五波疫情初期，傳染病中心須接收較多兒童患者，以家庭為本的隔離治療下，病童與病患家長在同一處治療。她笑指，有了兒童的成人病房充滿生氣，其他成人患者更會待房內小朋友如自己子女，與他人分享小朋友生活點滴。她形容效果奇妙。

對有專家認為6月有機會爆發第六波疫情，曾德賢相信第五波已是新冠疫情的最高峰，現時有足夠治療和隔離中心、醫護人員有充足的訓練，加上口服藥已面世等，他認為醫管局傳染病中心有足夠準備應對第六波。

曾德賢、關日華和李韻梅均是醫管局傳染病中心團隊成員，團隊於本年度獲醫管局「傑出員工及團隊獎」，中心由包括傳染病專科、兒童及青少年科和深切治療部等多個專科成員組成，共為50人。