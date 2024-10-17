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2024-10-17 17:54:50

兒童之家牧師安眠藥迷暈6名男學生後性侵　判監6年半

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兒童之家牧師安眠藥迷暈6名男學生後性侵　判監6年半

兒童之家牧師安眠藥迷暈6名男學生後性侵　判監6年半

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1名英語導師在兒童之家擔任牧師和參與教會活動時，結識幾名來自破碎家庭的男學生，以安眠藥迷暈6名男學生後非禮。他今日在高等法院承認7項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為罪、16項非禮罪和1項管有兒童色情物品罪，判囚6年半。

法官胡雅文判刑時，批評51歲被告蔡健鏗在事主年輕時建立關係，以權威形象示人。除了事主X之外，其餘5名事主均來自破碎家庭，被告是濫用脆弱青年的信任，行為猶如掠食者。

案情指被告是事主X的英語導師，另於兒童之家擔任牧師時認識事主Y、Z和T，並於教會活動認識U和V，6名男事主在案發時均已成年，當時介乎18至24歲。在2020年11月，被告相約X到酒店留宿，將以補肝藥膠囊包裝的安眠藥交予X服用。X昏睡後，被告趁機親吻X的臀部、為他口交及指插其肛門。及後被告以類似手法2度迷暈及性侵X，最後一次當X醒來時發現被摩擦陰莖，隨即報警。

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警方搜屋發現被告管有不知名兒童和男人性交的影片，以及性侵6名事主的片段。被告對Y、Z、T、U和V犯案的手法大致相同，在2020年9月，被告約Z到酒店度假，騙Z服藥有助解酒。當Z被迷暈後，被告撫摸Z的臀部和指插其肛門。

3名事主患有創傷後遺症

法官判刑時透露事主Z和V拒絕和心理學家會面，餘下4名事主的創傷報告中，事主X因獲家人和女朋友支持，現時情緒穩定。不過，來自破碎家庭的事主Y、T、U自幼缺乏關愛和引導，他們認識被告後感到被人關心，亦信任被告。在事件被揭發後，他們均患有創傷後遺症，難以和他人建立親密關係。

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