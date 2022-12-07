兒童少運動損抗疫力 專家︰學會失敗再站起來

新冠疫情下不少兒童失去外出運動的機會。兒童缺少運動不止會令身體健康出現問題，亦可能影響抗逆力發展其中一項重要因素。有專家建議，兒童可多做運動，並為自己訂立目標，即使未能達標，也能從中學習接受失敗、了解「失敗乃成功之母」的道理。

港大早前研究指出，2021年香港15歲以下兒童的自殺率創新高，每10萬人中就有1.7人自殺，遠高於2019年和2020年的0.9人及1.2人。

聯合國兒童基金香港委員會「重塑教育」國際論壇2022主題講者Andreas Schleicher指出，兒童抗逆力與師生關係息息相關，師生關係良好時能給予兒童「老師能夠幫助你」的訊息，當兒童面對困難時則能夠樂觀面對。

