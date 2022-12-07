兒童少運動損抗疫力 專家︰學會失敗再站起來

新冠疫情下不少兒童失去外出運動的機會。兒童缺少運動不止會令身體健康出現問題，亦可能影響抗逆力發展其中一項重要因素。有專家建議，兒童可多做運動，並為自己訂立目標，即使未能達標，也能從中學習接受失敗、了解「失敗乃成功之母」的道理。
港大早前研究指出，2021年香港15歲以下兒童的自殺率創新高，每10萬人中就有1.7人自殺，遠高於2019年和2020年的0.9人及1.2人。
聯合國兒童基金香港委員會「重塑教育」國際論壇2022主題講者Andreas Schleicher指出，兒童抗逆力與師生關係息息相關，師生關係良好時能給予兒童「老師能夠幫助你」的訊息，當兒童面對困難時則能夠樂觀面對。
座談會嘉賓之一，港大榮休教授陳麗雲提到，學校的教育方式令學生失去培養抗逆力的機會。她指出，學校的教育較着重「多元智能理論」中語文、數理邏輯、音樂等範疇的發展，較少著重肢體動覺(Bodily/Kinesthetic)發展，惟學生在學習運動的過程正是培養抗逆力的機會；她以學踏單車為例，過程中兒童雖會跌倒，但他們有機會重試，從而明白「即使跌低(失敗)都冇問題」，她鼓勵兒童可多做運動培養抗逆力。陳麗雲又提醒家長需注意與子女的溝通方式，如不要習慣回家後詢問子女「做完功課未」，因這類溝通方式或會為子女造成壓力。
聯合國兒童基金香港委員會主席陳晴指出，兒童的壓力和焦慮可能來自生活的各方面，如學術成績、父母期待等，其實「小朋友需要有平台講出自己嘅故事」，藉此表達自己面對的問題，舒緩壓力和焦慮。UNICEF HK與香港電台合作推出兒童電台及電視節目由兒童做主持和分享自己的故事；UNICEF HK未來亦將推出兒童劇場、兒童刊物等活動，提供機會讓兒童參與。陳晴強調，「小朋友教育並非只是父母的責任，亦是學校、社會的責任」。