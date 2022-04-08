兒童新冠｜涉多系統發炎綜合症　13童確診半月始現病徵

第五波疫情共錄得8宗兒童死亡個案，惹社會高度關注。醫管局公布，至昨日最少有13名染疫兒童出現「兒童多系統發炎綜合症」，暫完成分析其中11宗，分別於確診新型肺炎後2至5周才出現相關病徵，包括持續3至4天高燒及皮膚紅疹等，而當時全部均為康復者，呼籲家長須留意。

現時全球錄得1,900宗「兒童多系統發炎綜合症」案例，英、美更有死亡個案，醫管局亦有參與相關國際研究，本港暫錄最少13宗，涉8男5女，其中11宗(3至11歲)均無長期病患及未完成接種新冠疫苗，其中7宗須入深切治療部。有份參與研究的瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指，兒童染新冠病毒後有強烈免疫反應，致多系統發炎，而注射疫苗可防相關情況。

醫管局至今亦完成分析6宗兒童染疫後死亡個案，其中3人斷定為死於新冠，分別為一名11個月大女嬰及兩名3歲女童，均出現腦炎及於2月中病歿；另3宗為新冠病毒是致死的重要因素，全部有長期病患。醫管局另分析26宗兒童危殆個案，部分涉早產及糖尿病等，其中20宗為新冠病毒導致危殆或屬重要因素。