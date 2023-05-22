兒童書展暨親子用品展一連4日亞博舉行　3大主題涵蓋多元化活動

第3屆「兒童書展暨超級親子用品展，即將於亞洲國際博覽館開鑼，去年12月舉辦的3天展期內，吸引超過3萬個家庭入場，反應熱烈。今屆活動以3個安徒生經典故事《國王的新衣》、《醜小鴨》及《賣火柴的女孩》為展覽主題，涵蓋教育、玩樂及購物等多元化體驗。
逾350個攤位進駐「兒童書展」
屆時兒童書展將設超過350個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」4大範疇。各大參展商提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等選購；又有玩樂攤位讓小朋友放電，集教育、玩樂及購物於一身。
多項活動進駐展場
展場將設超過350個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」4大範疇。各大參展商提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等選購；又有玩樂攤位讓小朋友放電，集教育、玩樂及購物於一身。
過去深受一眾小朋友及家長歡迎的「小小漂書號」，亦再回歸，可在「小小漂書號」區存取書本，體驗漂書文化。各大參展商亦精選優質兒童圖書及刊物、嬰幼兒用品及親子生活用品等，提供會場價及獨家優惠發售。
同時熱門焦點活動「充氣兒童遊樂園」亦會登場，「充氣兒童遊樂園」由3個大型充氣彈床組成，設充氣彈床及滑梯等深受小朋友歡迎的放電設施。活動將以派發籌號的形式進行，每張籌號只供1名小童使用；每節12分鐘。亦有JRA賽車比賽、家庭車展、安徒生故事主題拍攝區等活動。
第三屆「兒童書展暨超級親子用品展」詳情：
日期： 2023年5月25日至28日（星期四至日）
時間： 上午10時至晚上8時
地點： 亞洲國際博覽館Hall2
票價： VIP門票：成人$200、 兒童$100；
一般門票：成人$100、兒童$50
門票發售：https://t.ly/lp51G