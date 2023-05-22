兒童書展暨親子用品展一連4日亞博舉行　3大主題涵蓋多元化活動

逾350個攤位進駐「兒童書展」

屆時兒童書展將設超過350個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」4大範疇。各大參展商提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等選購；又有玩樂攤位讓小朋友放電，集教育、玩樂及購物於一身。

多項活動進駐展場

展場將設超過350個攤位，涵蓋「兒童教育」、「嬰幼兒專區」、「親子百貨」及「親子活動」4大範疇。各大參展商提供兒童書籍、文儀用品、嬰幼兒產品等選購；又有玩樂攤位讓小朋友放電，集教育、玩樂及購物於一身。

過去深受一眾小朋友及家長歡迎的「小小漂書號」，亦再回歸，可在「小小漂書號」區存取書本，體驗漂書文化。各大參展商亦精選優質兒童圖書及刊物、嬰幼兒用品及親子生活用品等，提供會場價及獨家優惠發售。

同時熱門焦點活動「充氣兒童遊樂園」亦會登場，「充氣兒童遊樂園」由3個大型充氣彈床組成，設充氣彈床及滑梯等深受小朋友歡迎的放電設施。活動將以派發籌號的形式進行，每張籌號只供1名小童使用；每節12分鐘。亦有JRA賽車比賽、家庭車展、安徒生故事主題拍攝區等活動。