兒童流感疫苗接種率不足八成 梁熙倡衛署派員到校打針

本港冬季流感季節持續，衛生防護中心截至上月29日數據顯示，今季共錄得911宗嚴重或死亡流感個案，包括28宗未成年個案。港大兒童及青少年名譽臨床副教授關日華指，目前兒童流感疫苗接種率不足八成，當中6至11歲組別更只得68%，又認為家長在新冠疫情後有「疫苗猶豫」的情況。

關日華建議，政府必須加強公眾對流感疫苗的認識，例如哮喘並非噴鼻式流感疫苗的使用禁忌等，提升大眾信心去接種疫苗、降低流感交叉感染風險，從而提高家長對兒童流感接種的意願和防護措施。