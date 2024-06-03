兒童流感疫苗接種率較去年同期增36.9%創歷史新高

衞生署發言人今日(3日)強調政府致力鼓勵市民接種季節性流感疫苗，並透過各項流感疫苗接種計劃安排和便利市民(包括學童)接種。又提及，截至昨日(2日)，政府疫苗接種計劃下，6個月至未滿18歲的兒童接種了約538,200劑流感疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.9%，整體疫苗覆蓋率達52.9%，亦較去年同期的覆蓋率39.8%上升13.1%。
僅4分1幼稚園和幼兒中心選用噴鼻式流感疫苗
發言人表示，2023／2024季度各項接種計劃共接種超過186萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增加約20%，接種劑數為歷史新高。截至昨日(2日)，政府疫苗接種計劃下，6個月至未滿18歲的兒童接種了約538,200劑流感疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.9%，整體疫苗覆蓋率達52.9%，亦較去年同期的覆蓋率39.8%上升13.1%。
發言人指出，過去數年，只有約4分之1參與「季節性流感疫苗學校外展(免費)計劃」的幼稚園和幼兒中心選用噴鼻式減活流感疫苗。根據以往經驗，參與外展計劃的學校和醫療機構會參考家長選擇、流感疫苗的副作用和禁忌症，以選擇外展接種活動所提供的疫苗。
發言人重申，滅活流感疫苗和減活流感疫苗的適用人士略有不同。接種噴鼻式疫苗較多限制及有較多注意事項，使用限期亦較短。減活噴鼻式流感疫苗不適用於懷孕、免疫力低或有其他禁忌症的人士，如患有哮喘或在過去12個月內曾患上喘鳴的2歲至4歲兒童、正服用亞士匹林或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年。
今季的流感疫苗將於今年7月開始陸續到期，而2024／2025季度流感疫苗接種計劃預計將於9月展開。衞生署將會根據2024年向參與學校外展計劃的學校和醫生進行的調查的結果、科學委員會及其他地區衞生當局的最新建議和經驗，擬訂2024／2025季度推行方案的細節，包括最佳的運作模式及擬提供的疫苗種類。