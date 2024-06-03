兒童流感疫苗接種率較去年同期增36.9%創歷史新高

衞生署發言人今日(3日)強調政府致力鼓勵市民接種季節性流感疫苗，並透過各項流感疫苗接種計劃安排和便利市民(包括學童)接種。(資料圖片)

衞生署發言人今日(3日)強調政府致力鼓勵市民接種季節性流感疫苗，並透過各項流感疫苗接種計劃安排和便利市民(包括學童)接種。又提及，截至昨日(2日)，政府疫苗接種計劃下，6個月至未滿18歲的兒童接種了約538,200劑流感疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.9%，整體疫苗覆蓋率達52.9%，亦較去年同期的覆蓋率39.8%上升13.1%。

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發言人表示，2023／2024季度各項接種計劃共接種超過186萬劑季節性流感疫苗，較上年度同期增加約20%，接種劑數為歷史新高。截至昨日(2日)，政府疫苗接種計劃下，6個月至未滿18歲的兒童接種了約538,200劑流感疫苗，接種劑數為歷史新高，較去年同期增加約36.9%，整體疫苗覆蓋率達52.9%，亦較去年同期的覆蓋率39.8%上升13.1%。