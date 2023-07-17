兒童癌病基金聯同香港校際合唱節 舉辦線上合唱團《聽不到的愛》

香港合唱新力量與兒童癌病基金合作，攜手舉辦香港校際合唱節2023線上合唱團！盼藉此寶貴 機會，讓癌病兒童接觸合唱音樂，同時透過2200位中小學生的歌聲，為他們帶來安慰及支持，宣 揚共融同行的重要性，透過音樂連結社會不同群體。 《聽不到的愛》線上合唱團首映禮榮幸邀請到香港教育大學校長張仁良教授、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉先生擔任主禮嘉賓並致辭。

張仁良蔡海偉致辭 張仁良教授表示，與癌病兒童同行是漫長的道路，通過音樂教育及表演，可以幫助癌病兒童共同 走過這段艱辛的道路，而小朋友美妙的歌聲也能帶來安慰。這項活動十分有意義能為學生創造關懷社會的機會，並帶來正能量；蔡海偉先生表示，近年癌症患者增加，尤其兒童患癌會有很多身心問題，例如學業、成長、朋友間的社交、醫療開支亦非常高。大家請多支持患癌兒童及其家人，聆聽他們的心聲和關懷，同建共融社會。 香港校際合唱節藝術總監劉灝顯先生表示，活動成功吸引到超過2200名，來自全港約60間中、小學校的學生參加，「線上合唱團是第二年舉行。今年與兒童癌病基金合作，鼓勵勇敢抗癌，並以歌聲宣揚愛與關懷。希望更多學生參與這個有意義的活動，用音樂散播愛的訊息；兒童癌病基金行政總裁錢靜蘭女士則表示，兒童癌病基金已成立34年，一直致力幫助病童由確診至康復後重返校園生活，全面提升生活質素。今次參與的10位癌病兒童都很積極參與今次線上合唱團活動。希望大家都能欣賞歌曲《聽不到的愛》，支持和鼓勵他們，共同宣揚共融的意義。 立法會議員顏汶羽先生在分享環節表示，短時間能有逾二千名同學參與如此大規模的活動，非常難得。共融同行是十分不容易，希望社會都了解癌病兒童康復過程的困難，並明白共融和同行的意義。