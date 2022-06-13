兒童緊張難以說話引警號 8成錯失「選緘症」最佳治療時機 首個香港選擇性緘默症協會成立

當小朋友唔同場合會「變樣」？平日在家中活潑好動、開朗又健談，但去到陌生環境卻突然沉默不作聲，態度反常而且維持很長時間，可能這就是患上「選擇性緘默症 (Selective Mutism)」！ 首個「香港選擇性緘默症協會」成立 「選擇性緘默症」(簡稱選緘症) 在香港的認知度及宣傳度很低。而香港更缺乏一個正統的機構去支援、研究、宣傳有關「選緘症」的症狀、問題及治療。「香港選擇性緘默症協會」創辦人兼會長鄭穎賢姑娘（Ms. Wincy）曾經在年幼時是一名選擇性緘默症患者，因為年幼經歷而立志創辦「香港選擇性緘默症協會」，希望可以幫到同路人。

香港選擇性緘默症協會創辦人兼會長鄭穎賢姑娘Ms. Wincy

年幼時的Ms. Wincy，因為當時年代社會對選緘症認知度很低，没有得到適切治療。而Ms. Wincy希望透過個人經歷，以及作為一名言語治療師的專業，可以為社會上需要「選緘症」的患者提供協助。所以成立全港首個針對「選緘症」人仕的非牟利組織 — 香港選擇性緘默症協會。

根據早前由「香港選擇性緘默症協會」聯同「香港幼兒教育及服務聯會」發佈的全港首個「香港兒童選擇性緘默症調查」。透過2021年10月至2022年4月期間，訪問750名受訪者，當中包括165名本地幼稚園老師，以及600年本地幼稚園家長。從調查得知超過8成幼稚園學童家長没有聽過「選緘症」，超過4成幼稚園教師没有聽過「選緘症」。可見香港對選緘症認知度及宣傳程度甚低。更透過是次研究，了解學童在熟悉及陌生環境中，家長與教師對學童行為的落差。希望透過調查，以及「香港選擇性緘默症協會」可以為有需要的學童提供及早適切的支援。同時可以為老師、家長提供援助及教育。 選緘症所引致的問題 臨床心理學家張展圖博士表示，「選緘症」是焦慮症的一種，患者有正常説話能力，但在特定的情境下突然無法說話，變得異常沉默。患者在某些場合例如在家中或與熟悉的家人一起時，能夠如常對話及互動，但在個別社交場合例如在學校面對老師時會表現緊張，甚至無法說話。而「選緘症」大部分情況不會自行痊癒，錯過黃金治療期的學童，可能隨著成長要面對更多壓力、以及不懂適應、處理有關選緘症帶來的問題及症狀，令到患者焦慮問題加劇，更可能引發廣場焦慮症、或其他共病如強迫症、抑鬱症等的風險。