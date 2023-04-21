兒童腎病基金伙雅樂傳情 讓病童初嘗豎琴樂

病童在「豎琴同樂日」的義師指導下，一嘗彈奏豎琴的滋味。

疫情期間，不少家長擔心孩子被感染而長時間要待在家中，患有長期病的兒童及青少年尤其受影響。隨著疫情趨緩，雅樂傳情 (Blessed Harmony Art and Music) 與兒童腎病基金特意合辦「豎琴同樂日」，好讓患病兒童及其家人體驗豎琴彈奏，更可享受彈指間的美妙音調。

「豎琴同樂日」於本月16日舉行，雅樂傳情 (Blessed Harmony Art and Music)及豎琴恩樂工作室(Harp Blessings)提供場地、樂器及義師，活動費用全免。當日除有現場優雅豎琴演奏，每位參加者均獲音樂導師的專業指導，有機會即場學懂彈奏至少一首簡單樂曲。參加者日後更有機會參加由雅樂傳情舉辦的慈善學習計劃，延續音樂夢。

Vienn在活動當日與其5歲兒子Lucas一同參與。她指，兒子在疫情期間一直沒機會接觸樂器及上實體音樂課，而她作為家長，希望子女可有更大的發展空間，但長期病患兒童往往難以獲得合適的藝術教育，甚而多元智能發展亦受局限。

冀病童重拾生活樂趣

雅樂傳情 (Blessed Harmony Art and Music)及豎琴恩樂工作室(Harp Blessings)創辦人Constance表示，明白到長期覆診、食藥令腎病兒童及青少年有著不一樣的童年，作為照顧者更要承受著經濟、照顧、情緒及家庭關係等接踵而來的生活壓力，病童面對的不僅是一個健康問題，他們非常需要社會各方面的支援，從而助他們重拾對生活的信心及樂趣。她希望藉著今次活動，讓患病兒童及青少年有一個「享樂」的童年時光。

兒童腎病基金主席林泓昕表示，患有腎病的兒童及青少年由於身體缺陷而缺乏自信，不願與其他孩子交流，與「病友」相處會感到較自在。惟疫情期間，病童缺乏參與實體活動的機會，各類型合適的音樂、藝術等興趣班亦暫停，對於病童的多元發展造成一定阻礙。他相信，今次豎琴日可讓患病兒童及青少年至少會願意向前踏出一大步，親身體驗藝術及音樂。