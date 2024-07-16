兒童遊樂場會籍到期餘額清零無通知 消委會促業界定靈活收費政策

近年室內遊樂場大行其道，不少家長會讓孩子玩上數小時「放電」。消委會表示，不時接獲有關遊樂場的投訴，由2021年至今共接獲61宗；有小朋友穿越繩網洞時疑失足墮下致骨折，亦有營辦遊樂場公司要求玩家付費入會，會籍到期戶口餘額會被清零，須充值才能重新激活會籍，不單設最低充值限額，一經充值更不能退還款項。

消委會接獲投訴，有小朋友到室內遊樂場遊玩，父母須在設施出入口位置，而小朋友要獨自穿越繩網洞，期間疑失足從高處直墮地面，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。投訴人要求商戶退回入場費，並賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應。