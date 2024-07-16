兒童遊樂場會籍到期餘額清零無通知 消委會促業界定靈活收費政策

近年室內遊樂場大行其道，不少家長會讓孩子玩上數小時「放電」。消委會表示，不時接獲有關遊樂場的投訴，由2021年至今共接獲61宗；有小朋友穿越繩網洞時疑失足墮下致骨折，亦有營辦遊樂場公司要求玩家付費入會，會籍到期戶口餘額會被清零，須充值才能重新激活會籍，不單設最低充值限額，一經充值更不能退還款項。
消委會接獲投訴，有小朋友到室內遊樂場遊玩，父母須在設施出入口位置，而小朋友要獨自穿越繩網洞，期間疑失足從高處直墮地面，被診斷為前臂骨移位及手腕骨裂，需即時打石膏以固定患肢。投訴人要求商戶退回入場費，並賠償醫療開支或提供其他解決方案，但一直未獲商戶確實回應。
經消委會介入後，商戶提議賠償3,000元。由於小朋友仍處於治療及覆診階段，投訴人未接受建議，並正考慮採取法律行動。消委會提醒業界，室內遊樂場的遊戲設計及場地必須嚴守安全標準，妥善評估及管理安全風險，為玩耍人士提供足夠的安全措施。另一個案涉一間實施會員制的室內遊樂場，成為會員須充值才能開通會員卡，每次充值最少要200元。投訴人在開通會員卡一段時間後，再次到訪才發現會籍到期，會籍內金額亦被清零，獲建議可以充值一次、即200元激活會籍。投訴人發現會員卡上並沒有顯示會籍到期日，更沒有列明會籍到期後餘額會清零的條款，為免小朋友失望，惟有先充值200元重啟會籍。數月後，投訴人發現收費由每小時100元增至120元，會籍內只有100元餘額，向職員詢問可否補20元差額以暢玩1小時；惟遭拒絕，並要求須充值最少200元才可完成交易。
投訴人不滿商戶多次強迫消費者充值，要求消委會介入，並向商戶索回100元餘額。惟商戶指會員卡上已就充值條款列明「每次增值額最少為200元」及「餘額不可兌換現金」，拒絕退回餘額。消委會建議投訴人可考慮尋求法律意見，並提醒業界清楚列明使用條款及細則，並建議制定靈活的收費政策，既可管理雙方的期望，亦可減少不必要的爭拗。