兒童醫院耳鼻喉科人手不足 逾500病童需轉院 病人組織指安排不理想(更新)

香港兒童醫院耳鼻喉科因為人手不足，相關服務於去年11月開始暫時調整，早前已停收耳鼻喉科專科門診新症。 醫管局發言人表示，兒童醫院耳鼻喉科原本提供服務的醫生，包括一名副顧問醫生、一名駐院醫生及一名半職的顧問醫生，但分別因離職及個人健康等原因致人手不足。在醫管局總辦事處協調下，該院已陸續轉介已預約門診診期的病人至其他公立醫院跟進。如果兒童醫院的住院病人，需要進行緊急手術或醫療程序，會由九龍中醫院聯網耳鼻喉科統籌，為病人提供支援。

醫管局總辦事處正積極協調此段期間的過渡措施，安排調派經由中央招聘，具有經驗的耳鼻喉科醫生至九龍中醫院聯網。在服務調整後，有500多名原本在兒童醫院覆診的專科門診病人，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬於其他專科而同時有耳鼻喉問題的病人，已預約到其他公立醫院的耳鼻喉科就診。

聯網相關醫生未必熟悉 恐影響治療 關注病人權益的社區組織幹事彭鴻昌認為有關安排不理想，因為兒童醫院的耳鼻喉科醫生在處理兒童個案時更專業和有經驗，擔心聯網相關醫生未必熟悉，憂慮會影響到病人治療。



他指事件反映本港醫生人手不足，即使過去一段時間招聘非本地培訓醫生，醫管局目前仍有達400名醫生短缺，而耳鼻喉科專科醫生本身數量少，具備兒科耳鼻喉科專科能力的醫生更少，因此當有醫生離職，便會造成很大影響。他認為醫管局要推動人力資源規劃及培訓工作，填補專科醫生空缺，並讓年資較淺的醫生更早接受培訓，在外聘非本地培訓醫生方面，可考慮優先聘用具備專科資格和經驗的醫生。