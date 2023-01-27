兔年紅盤 股金齊鳴 港股逼1年高 金價看2千美元關

兔來運轉，股市金價紅盤齊齊跳躍！港股癸卯兔年首個交易日延續虎年尾市強勢，恒生指數昨高開342點後持續向上，並以全日最高位22,566點收市，飆升522點或2.4%，連漲兩日累計升916點，創近11個月高。同時，九九金昨公開喊價市場開市第一口價報每両18,088元，較虎年收市17,890元，升198元，收市報每両18,150元，漲260元或1.5%。市場普遍對兔年股金表現有信心，尤其預料上半年更勝一籌。
港股紅盤已連續3年衝高，2021辛丑牛年及2022壬寅虎年，恒指在紅盤日分別報升3.2%及2.4%，在此之前，恒指連續5年農曆紅盤都走低。除恒指外，國企股指數昨亦報捷，收報7,706點，升223點或3%；恒生科技指數報4,763點，走高194點或4.3%。雖然內地本周續休市、北水仍未開閘，惟昨主板成交額仍錄1,196億元，屬活躍水平。不過淡友卻蠢蠢欲動，昨大市沽空率高達17.5%，為上月底以來最高。
大行今年恒指目標 陸續到價
值得留意的是，去年底及今年初各大行對恒指的目標價已陸續「到價」，包括瑞銀、滙豐私銀及摩根士丹利的基本預期介乎21,200點至22,470點。至於最牛的瑞信看23,800點及招銀國際看23,500點，距現價僅相差4.1%至5.5%。
小米飆12% 騰訊越400關
多達19隻藍籌昨一度創至少半年高，當中7股或37%最少逾1年高。小米集團(1810)近日流出電動車設計圖，昨股價強勢全日漲12.5%，報13.34元，創7個月高，為表現最好藍籌，並貢獻大市42點；其他走強藍籌有舜宇光學(2382)大升8.5%；龍湖集團(960)飆8.2%。騰訊控股(700)為升市主力，全日大升3.8%，重越400關，報406.8元，貢獻恒指77點，逼近1年高。相反，東方海外(316)表現最差，昨挫2.6%；金沙中國(1928)亦失2.2%；恒安國際(1044)跌1.3%。
分析料短線調整 上半年續俏
大市本月已累升2,785點或14%，分析不排除短線會出現調整。招銀國際策略師蘇沛豐表示，大市昨走強是延續虎年年底的復常及資金回流新興市場的利好氣氛，不過目前指數已重返去年4月至7月的橫行高位，有機會已短線回頂，但整體未見到轉勢訊號。他預料，在3月內地兩會及企業業績影響下，上半年仍有反覆向上的勢頭，大行並有機會在業績期後出現重估潮，惟招銀國際暫仍維持恒指23,500點的目標。
耀才證券研究部總監植耀輝則指，大市短期動力要視乎兩大因素，一為內地下周復市表現，二為成交量變化，昨在缺乏北水下成交額仍逾千億元，反映入市意欲仍高，若今日能維持高成交，則意味資金看好後市，港股有望向上挑戰22,800點，並指在企穩21,700點下，大市仍可看好。
至於金價方面，本港九九金昨走高與國際金價近日呈強有關，截至周三止國際金價連升5個交易日，周三收報每安士1,942.6美元，5日累升1.9%。本地黃金公斤條昨以每克490.48元開市，收市報490.1元，按日仍升10.38元。另外黃金相關股亦向上，SPDR金ETF(2840)漲0.7%，靈寶黃金(3330)揚2.8%。
張德熙：金價可試2500美元
金銀業貿易場理事長張德熙昨表示，去年國際金價因美國加息提速表現未如預期，惟隨著今年通脹受控令加息放慢，以及地緣政局持續緊張，估計上半年可挑戰2,000美元大關，及後更可再上試2,500美元。對於數碼黃金的推出，他稱「指日可待」，並相信會有實物支持，以令監管機構更放心。