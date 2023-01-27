兔年紅盤 股金齊鳴 港股逼1年高 金價看2千美元關

兔來運轉，股市金價紅盤齊齊跳躍！港股癸卯兔年首個交易日延續虎年尾市強勢，恒生指數昨高開342點後持續向上，並以全日最高位22,566點收市，飆升522點或2.4%，連漲兩日累計升916點，創近11個月高。同時，九九金昨公開喊價市場開市第一口價報每両18,088元，較虎年收市17,890元，升198元，收市報每両18,150元，漲260元或1.5%。市場普遍對兔年股金表現有信心，尤其預料上半年更勝一籌。 港股紅盤已連續3年衝高，2021辛丑牛年及2022壬寅虎年，恒指在紅盤日分別報升3.2%及2.4%，在此之前，恒指連續5年農曆紅盤都走低。除恒指外，國企股指數昨亦報捷，收報7,706點，升223點或3%；恒生科技指數報4,763點，走高194點或4.3%。雖然內地本周續休市、北水仍未開閘，惟昨主板成交額仍錄1,196億元，屬活躍水平。不過淡友卻蠢蠢欲動，昨大市沽空率高達17.5%，為上月底以來最高。

大行今年恒指目標 陸續到價 值得留意的是，去年底及今年初各大行對恒指的目標價已陸續「到價」，包括瑞銀、滙豐私銀及摩根士丹利的基本預期介乎21,200點至22,470點。至於最牛的瑞信看23,800點及招銀國際看23,500點，距現價僅相差4.1%至5.5%。 小米飆12% 騰訊越400關 多達19隻藍籌昨一度創至少半年高，當中7股或37%最少逾1年高。小米集團(1810)近日流出電動車設計圖，昨股價強勢全日漲12.5%，報13.34元，創7個月高，為表現最好藍籌，並貢獻大市42點；其他走強藍籌有舜宇光學(2382)大升8.5%；龍湖集團(960)飆8.2%。騰訊控股(700)為升市主力，全日大升3.8%，重越400關，報406.8元，貢獻恒指77點，逼近1年高。相反，東方海外(316)表現最差，昨挫2.6%；金沙中國(1928)亦失2.2%；恒安國際(1044)跌1.3%。



多隻藍籌創最少半年新高