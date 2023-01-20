入口巴西急凍雞腳藏2.6億元可卡因 海關拘3漢

巴西雞翼、雞脾等急凍食品價廉物美，被不少食肆採用，故每日均有大量進口。有不法分子趁機魚目混珠，製造假商業登記再盜用他人身份登記成為政府認可的食物進口商，再運入報稱是載有急凍雞腳貨櫃，但卻內藏毒品。海關上月抽查由巴西運來的一個40呎貨櫃時，檢獲300公斤懷疑可卡因，黑市值2.6億元，拘捕3人。

被捕3人(38至72歲)包括一名貨車司機、一名貨物的船務文件上的收貨人公司負責人及一名向食環署申請入口食品牌照人士，其中1人經調查後獲釋，其餘2人保釋候查。

海關上月22日在葵涌海關大樓驗貨場抽查由巴西運來的一個40呎貨櫃，報稱有1,800箱急凍雞腳，寄貨人地址是巴西的住宅單位，海關覺事有可疑，以X光機檢查，發現當中30箱雞腳中藏有可疑長方形物體，打開發現每箱雞腳內藏10磚以橡膠物料包裝東西，再經儀器測試，初步懷疑為毒品可卡因。