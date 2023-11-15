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2023-11-15 19:29:51

入境處六度獲申訴專員嘉許獎大獎 推多項措施助市民換領身份證

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第二十六屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮今日舉行。(政府新聞處)

第二十六屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮今日舉行。(政府新聞處)

第二十六屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮今日(15日)舉行，今年的大獎由入境處獲得，是入境處六度獲大獎。效率促進辦公室及醫管局同獲嘉許，政務司司長辦公室則獲得調解獎，另外62位公職人員獲頒個人奬。

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效率促進辦公室與醫管局同獲嘉許

今年的大奬得主由入境處獲得，是第六度獲獎，為歷年來獲大獎次數最多的部門。申訴專員公署指，面對2023年年初更換身份證明文件的服務需求大幅增加，入境處陸續實施了多項措施，包括延長辦公時間、公眾假期加開服務、增加可預約辦證的日期、優化網頁資訊等。署方又指，入境處一向維持靈活高效和以民為本的公共服務，而且一直積極配合公署的調查工作。

效率促進辦公室及醫管局同獲嘉許。署方指，效率辦在回應公署的查訊過程中，能夠清晰解釋事件緣由和提供詳盡的記錄，讓公署全面了解個案詳情。在公署多個主動調查上，即使調查對象是其他部門，效率辦轄下的1823仍積極協助，提供有用的數據、個案研究及觀察，讓公署可以多角度分析問題和提出改善建議。署方又指，醫管局在疫情期間除了要調撥資源醫治新冠病患者，亦要因應疫情不斷調整醫院的其他工作，全體員工謹守崗位，不辭勞苦地照顧病人，致力維繫香港的公共醫療系統。醫管局在這段期間以正面態度回應投訴，詳細向公署交代其工作及提供資料。
 

今年的調解獎得主政務司司長辦公室在二○二二／二三年度透過公署的調解，處理了95宗投訴個案，佔公署全年調解個案的31%。不少投訴與疫情期間政府提供的資助有關，該辦公室積極以調解方式處理投訴，包括迅速與投訴人溝通，告知申請進度，為投訴人覆檢申請個案，並提供專線讓他們隨時了解進度和結果，盡力為受疫情影響的市民和企業紓困。
 

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