入境處副處長主持學員結業會操　勉勵學員保持幹勁

入境事務處副處長（執法、系統及管理）戴志源今日(29日)主持入境事務學院學員結業會操，檢閱215名結業學員，包括76名入境事務主任及139名入境事務助理員。
入境處上下一心 不斷進步
戴志源致辭時讚揚入境處同事一直堅守崗位，嚴守國家南大門。他表示，入境處全力以赴維護國家安全的同時，一直致力為市民提供優質的出入境、簽證及個人證件申領服務。戴志源相信入境處會繼續善用科技面對未來的挑戰，並持續創新，提升工作效率與服務質量。
他又回顧在入境處逾30年的工作中，見證部門上下一心，不斷進步。他表示很榮幸能與這支專業實幹的團隊共事，攜手貢獻香港。位於將軍澳的入境處新總部在今年中落成啓用，正好為他的職業生涯劃上完美句號。
承接前人火炬發光發熱
戴志源亦勉勵結業學員要保持受訓時的幹勁，懷着不變的初心竭誠服務市民，無畏無懼，維護法紀。他寄語結業學員要承接前人的火炬，在不同崗位上繼續發光發熱，勇於求變和突破，為「成為世界上以能幹和效率稱冠的入境事務隊伍」這目標而奮鬥。
會操中，入境處樂隊演奏新時代軍樂、愛國歌曲及經典金曲，儀仗隊則以花式步操拼砌出一艘雙桅帆船，再以整齊的中式步操「正步」邁向檢閱台，寓意入境處乘風破浪，堅定不移地履行職責，同時寄望一眾結業學員勇往直前，鵬程萬里。