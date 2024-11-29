入境處副處長主持學員結業會操　勉勵學員保持幹勁

入境事務處副處長（執法、系統及管理）戴志源今日(29日)主持入境事務學院學員結業會操，檢閱215名結業學員，包括76名入境事務主任及139名入境事務助理員。

入境處上下一心 不斷進步

戴志源致辭時讚揚入境處同事一直堅守崗位，嚴守國家南大門。他表示，入境處全力以赴維護國家安全的同時，一直致力為市民提供優質的出入境、簽證及個人證件申領服務。戴志源相信入境處會繼續善用科技面對未來的挑戰，並持續創新，提升工作效率與服務質量。

他又回顧在入境處逾30年的工作中，見證部門上下一心，不斷進步。他表示很榮幸能與這支專業實幹的團隊共事，攜手貢獻香港。位於將軍澳的入境處新總部在今年中落成啓用，正好為他的職業生涯劃上完美句號。