入境處反黑工拘20人　有東主自設生產線供應食材予餐廳美食展

入境處一連4日(3日至6日)在全港採取反非法勞工行動，共搜查42個目標地點，包括餐廳、食物製造廠、賓館等，共拘捕20人。被捕人包括12名非法勞工或逾期逗留人士，分別為3男9女，大部分為印尼籍及菲律賓籍，年齡介乎24至60歲。當中包括1名外籍家庭傭工、2名逾期逗留的前外籍家庭傭工、3名持有「行街紙」、1名訪客、以及5名逾期逗留的訪客。而其餘8名被捕香港居民，分別為7男1女，年齡介乎30至68歲，他們都是涉案公司或餐廳的東主及負責人等。

其中，入境處上周六(3日)突擊搜查葵涌一個食物製造廠，當場拘捕5名印尼籍的非法勞工，以及兩名公司東主及負責人，分別為一男一女，現場搜獲大量證物，包括煮食用具及食物包裝盒等。有關工廠持有有效食物製造廠牌照，處方懷疑東主貪方便或節省成本，自設一條龍的生產線，安排多名非法勞工於廠內從事食品生產及食品加工的工作，供應食材予自己的餐廳使用，食物同時透過不同渠道流入市面，包括美食展或活動展銷場。

透過同鄉介紹 日薪 200 元

處方相信有關運作維持一至兩個月，非法勞工透過同鄉介紹到有關工廠工作，每日可獲200元酬勞。至於其他被捕非法勞工則涉嫌在餐廳及賓館從事洗碗、樓面、廚房雜工及清潔等工作。入境處會積極繼續跟進相關的調查工作，不排除有更多人被捕及被檢控。