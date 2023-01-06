入境處反黑工搜555個目標地點拘11人 6人持行街紙2人持偽造身份證

入境處一連三日(1月3日至1月5日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「滙力行動」及「曙光行動」。行動中共拘捕9名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

6人持行街紙2人持偽造身份證

在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了555個目標地點，包括公司、地盤、食肆集中區、食品檔、住宅大廈及餐廳，共拘捕9名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男7女，年齡介乎32歲至58歲。當中1名男子及5名女子持有不允許僱傭工作的擔保書(俗稱「行街紙」)。另外，2名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。至於因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主的2名男子，年齡分別為42歲及50歲。

入境處發言人表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人又警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據現行法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁10年。

發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。