入境處夥內地機關瓦解跨境偽證集團 涉一條龍黑工中介 拘201人

黑工問題在港存在已久，僱主聘用非法勞工亦會招致牢獄之災。香港入境處在國家出入境管理局統籌下， 於今年7月至8月與內地出入境部門聯手，瓦解一個跨境偽證集團，涉提供偽造香港身份證、安排住宿及搵工等一條龍服務。兩地機關共拘捕201人，涉款1,300萬元；其中，香港境內有97人被捕，包括集團主腦 、骨幹成員、聘請黑工的僱主和黑工。入境處提醒，偽造身份證質素低劣、欠缺防偽特徵，僱主可多加留意。

內地公安出入境管理部門在今年5月發現，有手機通訊程式上群組以「香港搵真銀」作招徠，招攬內地人來港打黑工；於7至8月期間牽頭，聯合本港入境處與廣東廣西出入境管理部門、深圳邊檢機關聯合開展偵辦打擊工作，並在近日收網。內地當局抓獲18名主要犯罪嫌疑人及涉偷渡86人；搗毀3個製作假證地點並繳獲12台製造假證設備。